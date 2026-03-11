Добра мета. В океан закачали 65 000 літрів яскраво-червоних хімікатів

У серпні минулого року в затоку Мен у рамках спірного геоінженергого проєкту закачали тисячі літрів хімікатів — дослідники розповіли, що сталося з навколишнім середовищем.

У 2025 році вчені розгорнули спірний геоінженерний експеримент, який, як вважається, може допомогти уповільнити глобальне потепління. У рамках експерименту в серпні минулого року в затоку Мен було закачано 65 000 літрів яскраво-червоних хімікатів — цікаво, що це зовсім не призвело до промислової катастрофи, як можна було б очікувати, пише Daily Mail.

Натомість, учені стверджують, що цей спірний геоінженерний експеримент може допомогти уповільнити глобальне потепління. Відомо, що в океані вже міститься близько 38 000 мільярдів тонн вуглекислого газу, укладеного у вигляді розчиненого бікарбонату натрію, або харчової соди.

Геоінженерний метод, відомий як підвищення лужності океану, спрямований на прискорення цього природного процесу шляхом зміни кислотності океану. У рамках експерименту протягом чотирьох днів учені додавали у води біля узбережжя Бостона величезну кількість гідроксиду натрію — лужної хімічної речовини, позначеної червоним барвником. Підвищення лужності океану має сприяти поглинанню ним ще більшої кількості CO2 з атмосфери.

Утім, критики попереджають, що потенційний вплив на морське середовище досі залишається невизначеним. Наприклад, за словами директора з охорони природи та політики в Товаристві охорони морського середовища Гарета Каннінгема, такі підходи, як правило, потребують більших ресурсів, проте їхній екологічний вплив все ще вивчено недостатньо.

Протягом десятиліть учені розглядали додавання хімікатів в океан як одне з провідних потенційних рішень проблеми зміни клімату. Теоретично цей метод міг би вирішити одразу дві глобальні проблеми:

ізолювати надлишок CO2 з атмосфери;

скорегувати зростаючу кислотність океанів.

Без "антациду", такого як гідроксид натрію, з яким можна було б вступати в реакцію, CO2, що розчиняється в океанах, утворює слабку кислоту, яка повільно, але вірно знижує рівень pH. За словами експертів, це вже вказує на катастрофічний вплив на морське життя, оскільки кислота розчиняє раковини морських істот, пошкоджує корали і навіть руйнує зуби акул.

Проєкт LOC-NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope) — це перший великомасштабний експеримент із вивчення впливу океанічних анізотропій в умовах відкритої води.

У рамках проєкту вчені з Океанографічного інституту Вудс-Хоул отримали дозвіл влади і за підтримки місцевих рибалок закачали в океан лужні хімічні речовини за 80 км від узбережжя Массачусетса.

Далі вчені використовували передові технології для відстеження поширення хімічних речовин. Протягом наступних кількох днів учені зафіксували надходження у воду 10 тонн вуглецю в міру підвищення pH з 7,95 до 8,3 — що відповідає доіндустріальному рівню. Результати вказують на те, що гідроксид натрію поглине близько 50 тонн вуглецю протягом наступного року — для порівняння, це еквівалентно середнім річним викидам п'яти жителів Великої Британії. Утім, багато вчених усе ще вважають цей метод спірним.

