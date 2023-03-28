Ученые бьют тревогу. В 60-х годах в океан выбросили 1,7 тыс. тонн пестицида — он до сих пор опасен

Считается, что около полумиллиона баррелей токсичного химического вещества одна компания сбросила в океан у побережья Лос-Анджелеса. Запрещенное во многих странах ДДТ может накапливаться в организме животных и человека.

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ДДТ (или дихлордифенилтрихлорметилметан) сбросили в океан в 1940-1960 годах. По результатам последних исследований, химическое вещество не демонстрирует никаких признаков уменьшения, а его слой все еще сохраняется на морском дне у побережья Лос-Анджелеса. Ученые выдвигают опасения по поводу экологической катастрофы, ведь он может сместиться и подняться на поверхность, пишет IFLScience.

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Дихлордифенилтрихлорметилметан (чаще ДДТ) — это химическое вещество, которое в основном использовали против комаров, вредителей хлопчатника, соевых бобов, арахиса. Кроме этого, это одно из немногих достаточно эффективных средств против саранчи. Однако из-за способности накапливаться в организме животных и человека, а также устойчивости к неразложению во внешней среде, многие страны запретили его.

Большую свалку бочек с ДДТ обнаружили в 2019 году. Считается, что это пример одного из небрежных и грубых способов утилизации с середины 20 века. Калифорнийская химическая корпорация Монтроуз в Лос-Анджелесе, США, допустила утечку многих опасных веществ в окружающую среду, но, пожалуй, самым позорным было выбрасывание бочек из-под ДДТ.

Почему ДДТ?

ДДТ впервые разработали в 1940-х годах для использования в качестве лекарства против малярии, тифа и других болезней, переносимых насекомыми, а также в качестве пестицида. В течение определенного времени он действительно демонстрировал значительную эффективность против вредителей, однако позже многие из них получили устойчивость к этому химическому веществу. Впоследствии ученые обнаружили вредные эффекты использования ДДТ на окружающую среду и людей в частности.

Известно, что в пиковые годы производства компания Монтруоз сбрасывала немало токсичных отходов через канализационные трубы, которые сливали их прямо в океан — по оценкам, около 1 700 тонн. Кроме того, судоходные записи показывают, что после Второй мировой войны бочки и другие контейнеры со смесью ДДТ вывозили в море. Их должны были сбрасывать у острова Санта-Каталина, но иногда выбирали более короткий путь, оставляя бочки гораздо ближе к берегу. Всплывающие они прокалывали, чтобы заставить их затонуть.

Оставленные бочки

Сброшенные с химическим веществом бочки стали одним из черных пятен в истории, которая на время исчезла из поля зрения. И только спустя десятки лет их заметили и обнаружили, что многие из них не совсем целые, а их содержание с легкостью попадает в воды океана.

С тех пор отбор проб показал, что попавший в окружающую среду ДДТ не имеет никаких признаков уменьшения, сохраняясь в своей самой мощной и опасной форме.

Проведенные исследования в 2020 году показали, насколько существенным может быть влияние вещества на океан и его обитателей. Среди таких примеров известно почти четверть из 400 диких калифорнийских морских львов (Zalophus californianus) больных раком.

Большинство из них инфицировано герпесом, что, вероятно, сыграло свою роль в заболеваемости раком, но исследователи также обнаружили в их кожном покрове удивительно большое количество ДДТ и ПХБ (полихлорированные дифенилы), еще одних загрязнителей окружающей среды.

Риски для человека

У людей поражение ДДТ вызывало судороги, повреждение печени, бесплодие и даже рак. Именно поэтому исследователи так сильно обеспокоены ситуацией с неконтролируемым выбросом химического вещества.

Газета LA Times сообщает, что сейчас самый концентрированный слой находится на глубине около 6 сантиметров, и нет конца вмешательствам, которые могут привести к его смещению.

Дэвид Валентайн, ученый из Университета Санта-Барбары, считает: "Траление, прокладка кабелей может снова поднять эти вещества на поверхность. А также питание животных. Например, если кит спускается и зарывается в морское дно, это может поднять вещество наверх".

Ранее Фокус рассказывал об еще одном опасном случае с неправильной утилизацией выбросов химических веществ. В Японии устрашающее поведение кошек стало предупреждением о масштабной катастрофе, связанной со ртутью.