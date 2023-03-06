Кошачьи танцы. В Японии пугающее поведение кошек стало предупреждением о крупной катастрофе

Поведение кошек часто бывает непредсказуемым, несмотря на то, что они живут с нами уже несколько тысячелетий. Однако произошедшее с группой кошек в Японии было трагическим предупреждением о катастрофе, которая оказалась чрезвычайно масштабной.

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В среднем кошки спят около 15 часов в сутки. И хотя для нас это, вероятно, роскошь, все же кошачий день — это гораздо больше, чем понежиться в теплой кроватке, ведь они занимаются и другими "кошачьими развлечениями", как прятки в самых сокровенных местах и выпрашивание пищи мяуканьем. Однако в 1950-х годах коты начали вести себя таким образом, что это не объяснялось "привычными" причудливостями кошек. Об этом пишет Grunge.

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По словам Хэнка Грина, местные жители замечали что-то похожее на "танцы" кошек: "Они хаотично дергались, издавая ужасные звуки. К 1956 году люди начали вести себя так же".

Что произошло с японским городом?

[ + – ] По словам ВОЗ, неконтролируемые движения кошек (а впоследствии и людей) — это многочисленные последствия отравления ртутью

Находившаяся в этом районе компания Chisso Corporation выбрасывала в водоем что-то очень опасное и угрожающее. Завод производил значительное количество отработанной ртути, просто попадавшей в воду.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в основном отравиться ртутью можно из-за употребления рыбы и моллюсков, предварительно загрязненных химическим соединением метилртуть, а также из-за вдыхания паров ртути во время промышленных процессов.

В Минамате вероятнее произошло первое. Как только ртуть попала в залив, обитатели водоема также оказались отравлены. Это со своей стороны повлияло на местных жителей, а также животных, который употребляли рыбу и другие дары реки.

По словам ВОЗ, неконтролируемые движения кошек (а впоследствии и людей) – это многочисленные последствия отравления ртутью. Кроме этого, жертвы могут страдать нарушением памяти и сна, а также почечной недостаточностью.

В результате болезни Минамата, как теперь называют эту трагическую вспышку, пострадало не менее 50 000 человек.

В 1996 году правительство Японии начало программу по предоставлению компенсации пострадавшим. Она предусматривала ежемесячную выплату примерно 120 фунтов стерлингов и единовременную выплату 1500 фунтов стерлингов от самой химической компании.

Однако невероятные масштабы катастрофы и предоставление адекватной компенсации и сегодня продолжают быть проблемой. А сама трагедия — своеобразное напоминание о том, что хоть ртуть и существует в природе, именно человек и его поведение оказывают значительное влияние на окружающую среду и все его сферы.

Поскольку мы адаптируемся к быстрому темпу перемен нашего мира, социальная ответственность должна стать ключевым фактором. Если этого не происходит, природа найдет способ взять все в свои руки и достаточно больно нас проучить.

Также Фокус писав, как вредная пища ухудшает не только физическое, но и психологическое здоровье.