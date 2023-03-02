Химическая еда. Вредная пища ухудшает не только физическое, но и психологическое здоровье

Употребление гамбургеров, шоколада и ветчины может вызвать у вас депрессию, утверждает исследование.

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Нездоровая пища не просто добавит вам избыточного веса. Бразильские ученые говорят, что она также может вызвать у вас депрессию. Их исследование показало, что уровень депрессии примерно на 80% выше у тех людей, которые едят больше всего ультраобработанных продуктов. Ультраобработанные продукты содержат большое количество добавленного жира, сахара и соли, мало белка и клетчатки и содержат искусственные красители, подсластители и консерванты. Этот термин охватывает пищу, содержащую ингредиенты, которые человек не стал бы добавлять при приготовлении пищи дома, например, химические вещества, красители и консерванты, пишет Daily Mail.

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Готовые блюда, мороженое, сосиски, жареная курица и кетчуп — одни из самых популярных примеров. Они отличаются от типичных пищевых продуктов, которые обрабатываются, дабы продлить их срок годности или улучшить их вкус, например, вяленое мясо, сыр и свежий хлеб. Ультраобработанные пищевые продукты, такие как колбасы, крупы, печенье и газированные напитки, представляют собой рецептуры, изготовленные в основном или полностью из веществ, полученных из пищевых продуктов и добавок. Они содержат мало или совсем не содержат необработанных или минимально обработанных продуктов, таких как фрукты, овощи, семена и яйца.

Такие продукты обычно содержат разные виды сахара, масла, жиры и соль, а также добавки, такие как консерванты, антиоксиданты и стабилизаторы. Ультраобработанные продукты часто представляются как готовые к употреблению, имеют приятный вкус и низкие ценники.

[ + – ] Диетологи делят продукты на три группы в зависимости от степени обработки, через которую они прошли. Фото: Daily Mail

Тем не менее ведущие диетологи сегодня раскритиковали результаты исследования, утверждая, что невозможно по-настоящему расшифровать, является ли связь употребления таких продуктов с появлением депрессии достоверной.

Доктор Дуэйн Меллор из Астонского университета в Бирмингеме сказал: "Многие из продуктов, которые, как предполагает это исследование, связаны с депрессией, не считаются регулярными компонентами здорового питания. Возможно, факторы, связанные с депрессией, также могут привести к тому, что человек не придерживается идеального режима питания. Поэтому нельзя сказать, что ультраобработанные продукты связаны с депрессией. Причинно-следственная цепочка может быть совсем иной".

В исследовании были опрошены 2572 аспиранта и студента бакалавриата из Бразилии об их привычках в еде и образе жизни. Всех добровольцев попросили сообщить, как часто они ели 144 различных продукта и насколько велики были их порции. Помимо ультрапереработанных закусок, гамбургеров и чипсов, в него входили фрукты и овощи.

Участникам также задавали вопросы об образе жизни и здоровье, включая их ИМТ, курили ли они или употребляли алкоголь, сколько часов смотрели телевизор, были ли у них диабет и была ли у них диагностирована клиническая депрессия.

Одни и те же вопросы задавались исследователями каждые два года в период с 2016 по 2020 год. По данным Всемирной организации здравоохранения, когда исследование началось в 2016 году, исследователи отметили, что распространенность депрессии в Бразилии была относительно высокой — 12,8%, по сравнению с другими странами — почти 5%. В ходе исследования было выявлено 246 случаев депрессии.

Ученые разделили результаты на четыре группы, чтобы увидеть, есть ли разница между диетами.

Добровольцы с наихудшим рационом питания — с ультрапереработанными продуктами, которые, по оценкам, составляют не менее 31% их дневного рациона — имели на 82% больше шансов получить диагноз в ходе исследования. Их сравнивали с людьми, которые ели меньше всего таких продуктов, то есть менее 16 процентов от их ежедневного потребления пищи.

Но добровольцы первой группы также чаще имели избыточный вес, жили одни, больше смотрели телевизор и потребляли меньше витаминов в своем рационе. Исследование также основывалось на данных, предоставленных самими участниками, что означает, что некоторая информация может быть неточной.

Доктор Дэвид Крепаз-Кей из Фонда психического здоровья сказал: "Взаимосвязь между нашим питанием и психическим здоровьем сложна. Бразильское исследование предлагает еще один важный элемент мозаики. То, что мы едим, может влиять на наше настроение несколькими способами: непосредственно через химию мозга, как это влияет на наш сон, наше физическое здоровье и как это заставляет нас чувствовать себя. Нашему разуму и телу нужна здоровая, сбалансированная диета, и это то, чего мы не можем получить только от ультрапереработанных продуктов.

"Сладкие закуски и напитки с кофеином могут дать нам временное повышение настроения, но это ненадолго, а также может нарушить сон и оказать косвенное влияние на наше психическое благополучие", — подытожил доктор Крепаз-Кей.

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