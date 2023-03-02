Хімічна їжа. Шкідлива їжа погіршує не лише фізичне, а й психологічне здоров'я

Вживання гамбургерів, шоколаду та шинки може викликати у вас депресію, стверджує дослідження.

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Нездорова їжа не просто додасть вам надмірної ваги. Бразильські вчені кажуть, що вона може викликати у вас депресію. Їх дослідження показало, що рівень депресії приблизно на 80% вищий у тих людей, які їдять найбільше ультраоброблених продуктів. Ультраоброблені продукти містять велику кількість доданого жиру, цукру та солі, мало білка та клітковини і містять штучні барвники, підсолоджувачі та консерванти. Цей термін охоплює їжу, що містить інгредієнти, які людина не стала б додавати під час приготування їжі вдома, наприклад, хімічні речовини, барвники та консерванти, пише Daily Mail.

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Готові страви, морозиво, сосиски, смажена курка та кетчуп — одні з найпопулярніших прикладів. Вони відрізняються від типових харчових продуктів, які обробляються, щоб продовжити їхній термін придатності або покращити їх смак, наприклад, в'ялене м'ясо, сир і свіжий хліб. Ультраоброблені харчові продукти, такі як ковбаси, крупи, печиво та газовані напої, є рецептурами, виготовленими переважно або повністю з речовин, отриманих із харчових продуктів і добавок. Вони містять мало або зовсім не містять необроблених або мінімально оброблених продуктів, таких як фрукти, овочі, насіння і яйця.

Такі продукти зазвичай містять різні види цукру, олії, жири та сіль, а також добавки, такі як консерванти, антиоксиданти та стабілізатори. Ультраоброблені продукти часто надаються як готові до вживання, мають приємний смак і низькі цінники.

[ + – ] Дієтологи ділять продукти на три групи залежно від ступеня обробки, яку вони пройшли Фото: Daily Mail

Проте провідні дієтологи сьогодні розкритикували результати дослідження, стверджуючи, що неможливо по-справжньому розшифрувати, чи є зв'язок вживання таких продуктів із появою достовірної депресії.

Доктор Двейн Меллор з Астонського університету в Бірмінгемі сказав: "Багато продуктів, які, як передбачає це дослідження, пов'язані з депресією, не вважаються регулярними компонентами здорового харчування. Можливо, фактори, пов'язані з депресією, також можуть призвести до того, що людина не дотримується ідеального режиму харчування. Тому не можна сказати, що ультраоброблені продукти пов'язані з депресією. Причинно-наслідковий ланцюжок може бути зовсім інакшим".

У дослідженні були опитані 2 572 аспіранти та студенти бакалаврату з Бразилії про їхні звички в їжі та способі життя. Усіх добровольців попросили повідомити, як часто вони їли 144 різних продукти і наскільки великі були їхні порції. Крім ультраперероблених закусок, гамбургерів і чипсів, до нього входили фрукти й овочі.

Учасникам також ставили питання про спосіб життя і здоров'я, враховуючи їх ІМТ, чи курили вони або вживали алкоголь, скільки годин дивилися телевізор, чи мали діабет і чи діагностували клінічну депресію.

Одні й ті самі питання ставилися дослідниками кожні два роки в період із 2016 по 2020 рік. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коли дослідження розпочалося у 2016 році, дослідники зазначили, що поширеність депресії у Бразилії була відносно високою — 12,8%, порівняно з іншими країнами — майже 5%. У процесі дослідження було виявлено 246 випадків депресії.

Учені розділили результати на чотири групи, щоб побачити, чи різниця між дієтами.

Добровольці з найгіршим раціоном харчування — з ультрапереробленими продуктами, які, за оцінками, становлять не менше 31% їхнього денного раціону — мали на 82% більше шансів отримати діагноз у процесі дослідження. Їх порівнювали з людьми, які їли найменше таких продуктів, тобто менше 16 відсотків від їхнього щоденного споживання їжі.

Але добровольці першої групи також частіше мали надмірну вагу, жили одні, більше дивилися телевізор і споживали менше вітамінів у своєму раціоні. Дослідження також ґрунтувалося на даних, наданих самими учасниками, що означає, що деяка інформація може бути неточною.

Доктор Девід Крепаз-Кей із Фонду психічного здоров'я сказав: "Взаємозв'язок між нашим харчуванням і психічним здоров'ям складний. Бразильське дослідження пропонує ще один важливий елемент мозаїки. Те, що ми їмо, може впливати на наш настрій кількома способами: безпосередньо через хімію мозку, як це впливає на наш сон, наше фізичне здоров'я і як це змушує нас почуватися. Нашому розуму та тілу потрібна здорова, збалансована дієта, і це те, чого ми не можемо отримати тільки від ультраперероблених продуктів.

"Солодкі закуски та напої з кофеїном можуть дати нам тимчасове підвищення настрою, але це ненадовго, а також може порушити сон і вплинути на наш психічний добробут", — підсумував доктор Крепаз-Кей.

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