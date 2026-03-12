Секрет все время был в паху: разгадана 500-летняя загадка Леонардо да Винчи (видео)

Леонардо да Винчи обладал сложным геометрическим пониманием, намного опережавшим свое время — теперь ученые разгадали одну из главных его тайн.

В 1490 году Леонардо да Винчи нарисовал Витрувианского человека — иллюстрацию "идеального" человеческого тела. Это одно из самых знаковых изображений все времен, и все же более 500 лет никто не могут понять, почему да Винчи выбрал такие специфические пропорции для рук и ног. Но теперь, похоже, все изменилось, пишет Science Alert.

Считается, что знаменитый итальянский эрудит эпохи Взрождения, вероятно, опирался на математическое соотношение, формально установленное лишь в 19 веке. Лондонский дантист Рори Мак Суини считает, что ему наконец-то удалось 500-летнюю загадку.

Рори Мак Суини обнаружил важную скрытую деталь, спрятанную в паху Витрувианского человека: равносторонний треугольник, который, по его мнению, может объяснить одно из самых анализируемых, но загадочных произведений в истории искусства.

Известно, что Витрувианский человек частично вдохновлен трудами римского архитектора Витрувия, который утверждал, что идеальное тело человека должно помещаться внутри круга и квадрата.

На рисунке да Винчи квадрат точно соответствует "крестообразной позе" с вытянутыми руками и сведенными ногами. В то же время круг охватывает позу, в которой руки подняты, а ноги разведены в стороны.

Зеленый равносторонний треугольник, простирающийся от паха Витрувианского человека до его ног Фото: Journal of Mathematics and the Arts

Популярное объяснение заключается в том, что художник выбрал пропорции "Витрувианского человека", основываясь на теории золотого сечения. Однако в действительности измерения не совпадают. Мак Суини считает, что разгадка этой 500-летней геометрической тайны все это время была на виду — в паху.

В своих заметках к "Витрувианскому человеку" да Винчи писал: если раздвинуть ноги и поднять руки достаточно высоко, чтобы вытянутые пальцы коснулись линии макушки, пространство между ногами образует равносторонний треугольник. В своем исследовании Мак Суини произвел расчеты для этого треугольника и обнаружил, что размах ног человека и высота его пупка создают соотношение примерно от 1,64 до 1,65.

На самом деле это чрезвычайно близко к тетраэдрическому соотношению 1,633 — уникальной сбалансированной геометрической форме, официально установленной в 1917 году. Отметим, что это соотношение используется для определения оптимального способа упаковки сфер. Например, если четыре сферы соединены как можно плотнее в форме пирамиды, то соотношение высоты к основанию от их центров будет равно 1,633.

Мак Суини полагает, что ему удалось осознать значимость этого числа из-за аналогичного треугольного принципа, используемого в стоматологии с 1864 года. Представленный на человеческой челюсти, треугольник Бонвилля определяет оптимальное положение для ее функционирования. Его соотношение также равно 1,633. Исследователь не считает, что это совпадение.

По словам исследователя, если тетраэдрическое соотношение повторяется по всему нашему телу, это, вероятно, связано с тем, что человеческая анатомия эволюционировала в соответствии с геометрическими принципами, которые управляют оптимальной пространственной организацией во всей Вселенной. В результате Мак Суини пришел к выводу, что да Винчи, вероятно, наткнулся на универсальный принцип, рисуя Витрувианского человека.

