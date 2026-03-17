В Конго пробудились "черные" озера и реки: выбрасывают в атмосферу древний газ

Исследователи только что обнаружили, что углерод, тысячелетиями хранившийся в торфяниках бассейна Конго, теперь просачивается в озера и реки. Причины этого явления до сих пор остаются неясными.

Новое исследование показало, что "черные" озера и реки в бассейне реки Конго выбрасывают в атмосферу древний углерод. Ранее считалось, что этот углерод надежно запечатан в окружающих торфяниках, но результаты новой работы указывают на то, что это не так, пишет Фокус.

Это открытие противоречит давно устоявшемуся предположению о том, что древний торф остается запертым под землей, что позволяет предположить, что некоторые тропические торфяники могут перейти от роли поглотителей углерода к роли основных источников углерода.

По словам ведущего автора исследования, биогеохимика по углероду из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Трэвиса Дрейка, главный вопрос заключается в том, является ли этот процесс всего лишь небольшой естественной утечкой древнего углерода или началом широкомасштабной дестабилизации.

В ходе исследования Дрейк с коллегами совершили три исследовательские поездки в бассейн реки Конго за последние четыре года. Команда посетила:

Кюветт-Сентраль, регион лесов и болот площадью 145 000 квадратных километров в Демократической республике Конго;

в самом сердце и к югу от Центральной кюветы расположены два больших озера с темной водой — озеро Май Ндомбе и озеро Тумба;

крупная река Руки с темной водой, протекающая через нее на северо-запад, впадая в озеро Конго.

Известно, что озера и реки с темной водой содержат большое количество разлагающихся растительных остатков или растворенного органического углерода, что и придает им черный цвет. Это растворенное органическое вещество, вместе с прямым поступлением углекислого газа из окружающих болот и лесов, создает перенасыщенные концентрации CO2 в озерах Май Ндомбе и Тумба, а также в реке Руки. В результате эти воды выбрасывают в атмосферу огромное количество CO2.

Ранее считалось, что ни один из этих выбросов CO2 не происходит из древнего торфа Центральной кюветы, поскольку эти отложения защищены от разложения обедненной кислородом, насыщенной водой средой, считались стабильными. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что значительная часть углекислого газа, выходящего из черных вод Центральной кюветы, поступает из торфа возрастом от 2170 до 3500 лет.

Авторы отмечают, что их результаты основаны на измерениях, проведенных на озере Май Ндомбе в 2022 и 2024 годах, а также на озере Тумба и реке Руки в 2025 году. В ходе экспедиций ученые измерили содержание осадочных пород, парниковых газов, растворенного органического углерода и неорганического углерода, включая растворенный CO2, бикарбонатные ионы (HCO3–) и карбонатные ионы (CO32-). Позже, в лаборатории, исследователи проанализировали свои образцы с помощью высокоточной спектрометрии, чтобы отделить современный углерод от растений и более старый углерод от почвы.

Результаты были одинаковыми по всему озеру Май Ндомбе, поэтому исследователи вернулись в Центральную кювету, чтобы взять пробы из озера Тумба и реки Руки. Команда обнаружила, что оба образца содержали высокие уровни неорганического углерода, полученного из древнего торфа. Ученые пришли к выводу, что микроорганизмы в регионе расщепляют углерод торфа на CO2 и метан, которые затем просачиваются в озера и реки, прежде чем попасть в атмосферу.

По оценкам ученых, в Центральном торфянике содержится около трети всего углерода, хранящегося в тропических торфяниках мира. Для сравнения, это эквивалентно примерно 33 миллиардам тон. Считается, что недавние потери углерода древнего торфа связаны с образованием новых торфяных отложений, которые являются своеобразным возвращением природы к состоянию равновесия. Впрочем, другая версия предполагает, что изменение климата дестабилизирует давно погребенные отложения и что торфяники бассейна Конго приближаются к критической точке.

При написании использовались материалы из Nature Geoscience, Live Science.