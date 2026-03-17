У Конго прокинулися "чорні" озера і річки: викидають в атмосферу стародавній газ

Дослідники щойно виявили, що вуглець, який тисячоліттями зберігався в торфовищах басейну Конго, тепер просочується в озера і річки. Причини цього явища досі залишаються незрозумілими.

Нове дослідження показало, що "чорні" озера і річки в басейні річки Конго викидають в атмосферу стародавній вуглець. Раніше вважалося, що цей вуглець надійно запечатаний у навколишніх торфовищах, але результати нової роботи вказують на те, що це не так, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це відкриття суперечить давно усталеному припущенню про те, що древній торф залишається замкненим під землею, що дає змогу припустити, що деякі тропічні торфовища можуть перейти від ролі поглиначів вуглецю до ролі основних джерел вуглецю.

Відео дня

За словами провідного автора дослідження, біогеохіміка з вуглецю зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Тревіса Дрейка, головне питання полягає в тому, чи є цей процес лише невеликим природним витоком стародавнього вуглецю, чи є початком широкомасштабної дестабілізації.

Під час дослідження Дрейк із колегами здійснили три дослідницькі поїздки в басейн річки Конго за останні чотири роки. Команда відвідала:

Кюветт-Сентраль, регіон лісів і боліт площею 145 000 квадратних кілометрів у Демократичній республіці Конго;

у самому серці та на південь від Центральної кювети розташовані два великі озера з темною водою — озеро Май Ндомбе та озеро Тумба;

велика річка Руки з темною водою, що протікає через неї на північний захід, впадаючи в озеро Конго.

Відомо, що озера і річки з темною водою містять велику кількість рослинних залишків, що розкладаються, або розчиненого органічного вуглецю, що й надає їм чорного кольору. Ця розчинена органічна речовина, разом із прямим надходженням вуглекислого газу з навколишніх боліт і лісів, створює перенасичені концентрації CO2 в озерах Травень Ндомбе і Тумба, а також у річці Руки. У результаті ці води викидають в атмосферу величезну кількість CO2.

Раніше вважалося, що жоден із цих викидів CO2 не походить із стародавнього торфу Центральної кювети, оскільки ці відкладення захищені від розкладання збідненим киснем, насиченим водою середовищем, що вважалися стабільними. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що значна частина вуглекислого газу, що виходить із чорних вод Центральної кювети, надходить із торфу віком від 2170 до 3500 років.

Автори зазначають, що їхні результати ґрунтуються на вимірах, проведених на озері Май Ндомбе у 2022 і 2024 роках, а також на озері Тумба і річці Руки у 2025 році. Під час експедицій вчені виміряли вміст осадових порід, парникових газів, розчиненого органічного вуглецю і неорганічного вуглецю, включно з розчиненим CO2, бікарбонатними іонами (HCO3-) і карбонатними іонами (CO32-). Пізніше, в лабораторії, дослідники проаналізували свої зразки за допомогою високоточної спектрометрії, щоб відокремити сучасний вуглець від рослин і старіший вуглець від ґрунту.

Результати були однаковими по всьому озеру Май Ндомбе, тому дослідники повернулися в Центральну кювету, щоб узяти проби з озера Тумба і річки Руки. Команда виявила, що обидва зразки містили високі рівні неорганічного вуглецю, отриманого з давнього торфу. Вчені дійшли висновку, що мікроорганізми в регіоні розщеплюють вуглець торфу на CO2 і метан, які потім просочуються в озера і річки, перш ніж потрапити в атмосферу.

За оцінками вчених, у Центральному торфовищі міститься близько третини всього вуглецю, що зберігається в тропічних торфовищах світу. Для порівняння, це еквівалентно приблизно 33 мільярдам тонн. Вважається, що нещодавні втрати вуглецю стародавнього торфу пов'язані з утворенням нових торф'яних відкладень, які є своєрідним поверненням природи до стану рівноваги. Утім, інша версія припускає, що зміна клімату дестабілізує давно поховані відкладення і що торфовища басейну Конго наближаються до критичної точки.

Під час написання використовували матеріали з Nature Geoscience, Live Science.