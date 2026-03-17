Крупнейшая солнечная электростанция Китая незаметно меняет окружающую пустыню

Солнечные панели озеленяют пустыню в КНР. Дело не столько в самих солнечных панелях, сколько в их присутствии.

Ученые провели исследование влияния солнечной электростанции Гунхэ, крупнейшей в Китае, размещенной в провинции Цинхай, на пустыню, где она находится. Оказалось, что солнечные панели оказали положительное влияние на экологию и окружающую среду пустынной местности, пишет Фокус.

Согласно исследованию, солнечная электростанция Гунхэ озеленяет окружающую пустыню. Поскольку солнечные панели поглощают много солнечного излучения, почва под ними удерживает больше влаги из-за отсутствия испарения. Из-за ежемесячной очистки солнечных панелей в пустыне присутствует постоянный приток воды. Все это стимулирует рост растений и микроорганизмов в пустыне.

Согласно исследованию, экологические изменения в некоторой степени будут поддерживать сами себя до тех пор, пока проводится обслуживание солнечной электростанции.

Солнечные электростанции обеспечивают дешевую и чистую энергию, а также снижают уровень безработицы в Китае, ведь местных жителей нанимают для обслуживания солнечных панелей.

Микрооазисы, создаваемые солнечными панелями, обеспечивают пастбища для животных, а также способствуют экологическому регулированию.

Чем больше используются солнечные электростанции, тем больше пользы они приносят, и чем больше пользы они приносят, тем больше денег будет выделено на обслуживание и развитие солнечных электростанций в будущем. А значит они будут приносить больше пользы не только в плане дешевой электроэнергии, но и в экологическом аспекте, считают ученые.

При этом исследователи говорят, что ситуация с солнечной электростанцией Гунхэ не является уникальной. Подобное наблюдается и в пустыне Кузупчи в Китае, где построена крупная солнечная электростанция Цзюньма.

Хотя пустыня Кузупчи не является самой большой в Китае, 30 лет назад основным экспортным товаром этой территории были песчаные бури. Сегодня солнечная электростанция Цзюньма вырабатывает огромное количество электроэнергии, а солнечные панели способствуют росту растений, в том числе за счет снижения скорости ветра.

Теперь в пустыне Кузупчи можно найти множество кустарников и деревьев, а также иногда можно увидеть лисиц или зайцев. Солнечная электростанция также предоставляет пастбища для скота, поддерживает выращивание сельскохозяйственных культур и способствует развитию туризма.

Ученые говорят, что крупные солнечные электростанции могут стать ключом к предотвращению будущего опустынивания.

При написании материала использованы источники: Nature, BGR.