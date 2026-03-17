Найбільша сонячна електростанція Китаю непомітно змінює навколишню пустелю

Сонячні панелі озеленюють пустелю в КНР. Справа не стільки в самих сонячних панелях, скільки в їхній присутності.

Вчені провели дослідження впливу сонячної електростанції Гунхе, найбільшої в Китаї, розміщеної в провінції Цинхай, на пустелю, де вона розташована. Виявилося, що сонячні панелі позитивно вплинули на екологію і навколишнє середовище пустельної місцевості, пише Фокус.

Згідно з дослідженням, сонячна електростанція Гунхе озеленює навколишню пустелю. Оскільки сонячні панелі поглинають багато сонячного випромінювання, ґрунт під ними утримує більше вологи через відсутність випаровування. Через щомісячне очищення сонячних панелей у пустелі присутній постійний приплив води. Усе це стимулює ріст рослин і мікроорганізмів у пустелі.

Згідно з дослідженням, екологічні зміни певною мірою підтримуватимуть самі себе доти, доки проводиться обслуговування сонячної електростанції.

Сонячні електростанції забезпечують дешеву і чисту енергію, а також знижують рівень безробіття в Китаї, адже місцевих жителів наймають для обслуговування сонячних панелей.

Мікрооазиси, створювані сонячними панелями, забезпечують пасовища для тварин, а також сприяють екологічному регулюванню.

Що більше використовуються сонячні електростанції, то більше користі вони приносять, і що більше користі вони приносять, то більше грошей буде виділено на обслуговування і розвиток сонячних електростанцій у майбутньому. А отже, вони приноситимуть більше користі не тільки в плані дешевої електроенергії, а й в екологічному аспекті, вважають учені.

При цьому дослідники кажуть, що ситуація з сонячною електростанцією Гунхе не є унікальною. Подібне спостерігається і в пустелі Кузупчі в Китаї, де побудована велика сонячна електростанція Цзюньма.

Хоча пустеля Кузупчі не є найбільшою в Китаї, 30 років тому основним експортним товаром цієї території були піщані бурі. Сьогодні сонячна електростанція Цзюньма виробляє величезну кількість електроенергії, а сонячні панелі сприяють зростанню рослин, зокрема за рахунок зниження швидкості вітру.

Тепер у пустелі Кузупчі можна знайти безліч чагарників і дерев, а також іноді можна побачити лисиць або зайців. Сонячна електростанція також надає пасовища для худоби, підтримує вирощування сільськогосподарських культур і сприяє розвитку туризму.

Вчені кажуть, що великі сонячні електростанції можуть стати ключем до запобігання майбутньому опустелюванню.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature, BGR.