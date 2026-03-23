Пугающая закономерность: череда исчезновения ученых повергла мир в ужас (фото)

Череда смертей и исчезновения американских ученых в последние месяцы выявили пугающую закономерность, повергшую мир в ступор.

Загадка исчезновения пяти американских ученых повергла мир в ужас: отставной 68-летний генерал Уильям Нил Маккасланд и 60-летняя аэрокосмический инженер NASA Моника Хасинто Реза были ключевыми фигурами в Исследовательской лаборатории ВВС. Генерал руководил работой Резы по созданию футуристического металла для ракетных двигателей. За восемь месяцев оба таинственно исчезли без следа, предположительно, во время похода на юго-западе США, пишет Фокус.

Предположительные связи Маккасланда с секретными программами по НЛО на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо и работа Резы с космическими технологиями, используемыми для передовых двигательных установок, заставили некоторых сторонников теорий заговоров утверждать, что исследователи скрываются от тех, кто хочет заставить их замолчать из-за того, что им известно.

Независимые исследователи и даже член Конгресса опасаются, что ситуация еще более усложнилась после того, как за последние три месяца были убиты или найдены мертвыми трое ученых в области химической биологии, ядерного синтеза и астрофизики.

68-летний Уильям Нил Маккасланд в последний раз был замечен в Альбукерке

Известно, что один из этих ученых работал над прорывным открытием, которое, как считается, однажды может произвести революцию в науке, создав неограниченный источник энергии, способный положить конец использованию ископаемого топлива в том виде, в каком мы его знаем сегодня. В результате конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт заявил, что наблюдает явную закономерность в этих, как может показаться на первый взгляд, не связанных между собой смертях и исчезновения. Он также отметил, что работа нескольких исчезнувших ученых, вероятно, связана с теориями об инопланетных космических кораблях.

Конгрессмен Бречетт также раскритиковал разведывательные агентства за то, что они не оказывают никакой помощи и даже препятствуют его попыткам выяснить правду о том, что случилось с этими учеными.

Отметим, что Маккасланда не видели с 27 февраля, когда он внезапно покинул свой дом без телефона и в последний раз был замечен возле Куэйл-Ран-Корт-Небраска в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Конгрессмен Бречетт также заявил, что исчезновение Маккасланда представляет собой серьезную проблему национальной безопасности, утверждая, что генерал располагал некоторыми ядерными секретами США, а также работал с найденными технологиями НЛО.

К слову, музыкант Том ДеЛонг, основатель Blink-182 и организации To The Stars Academy (TTSA), занимающейся изучением НЛО, неоднократно упоминал МакКасланда, утверждая, что консультировал его по вопросам раскрытия информации и помогал собрать консультативную группу. Также известно, что ранее генерал возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС в Райт-Паттерсоне, где, по слухам, хранились обломки инопланетян после крушения НЛО в Розуэлле в 1947 году.

По словам жены МакКласланда, ее муж вышел из дома лишь с парой ботинок и револьвером 38-го калибра. Он оставил дома телефон, электронные устройства и очки, не оставив никаких средств, чтобы его можно было отследить или связаться.

По словам конгрессмена, Реза работала над разработкой специальных металлов, используемых в ракетной технике, что вызвало множество вопросов об их происхождении. Реза также была соавтором изобретения особого металла под названием Мондалой и занимала должность директора группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения NASA, до того как исчезла прошлым летом. Отметим, что всего через четыре для после начала поисков появились утверждения о том, что Реза погибла.

Между тем, смерть трех других ученых также вызывает обеспокоенность:

Нуно Лоурейро, 47 лет, был убит в своем доме в пригороде Бостона, Бруклине, 15 декабря 2025 года. Считается, что стрелком был его бывший однокурсник. Исследования Лоурейро были сосредоточены на физике плазмы, изучении сверхгорячих ионизированных газов и способах их применения в термоядерной энергии, перспективном источнике чистой энергии;

астрофизик Карл Грильмайр, 67 лет, был убит в своем доме 16 февраля 2026 года — его застрелили на крыльце собственного дома. Афстрофизик внес свой вклад в открытие воды на далекой планете — признаки жизни на планете на расстоянии менее 160 световых лет от Земли;

17 марта в Уэйкфилде, штат Массачусетс, на озере Куаннаповитт были обнаружены останки 45-летнего Джейсона Томаса. До исчезновения он занимал должность помощника директора по химической биологии в глобальной фармацевтической компании Novartis — его работа была сосредоточена на использовании химии и биологии для открытия и создания новых лекарств, включая потенциальные методы лечения рака.

При написании использовались материалы Daily Mail, To The Stars Academy.