Страшна закономірність: низка зникнення вчених жахнула світ (фото)

Низка смертей і зникнення американських учених останніми місяцями виявили лякаючу закономірність, яка повергла світ у ступор.

Загадка зникнення п'яти американських вчених привела світ у жах: відставний 68-річний генерал Вільям Ніл Маккасланд і 60-річна аерокосмічна інженерка NASA Моніка Хасінто Реза були ключовими фігурами в Дослідницькій лабораторії ВПС. Генерал керував роботою Рези зі створення футуристичного металу для ракетних двигунів. За вісім місяців обидва таємниче зникли без сліду, імовірно, під час походу на південному заході США, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Імовірні зв'язки Маккасланда з секретними програмами з НЛО на авіабазі Райт-Паттерсон в Огайо і робота Рези з космічними технологіями, використовуваними для передових рухових установок, змусили деяких прихильників теорій змов стверджувати, що дослідники ховаються від тих, хто хоче змусити їх замовкнути через те, що їм відомо.

Відео дня

Незалежні дослідники і навіть член Конгресу побоюються, що ситуація ще більше ускладнилася після того, як за останні три місяці було вбито або знайдено мертвими трьох учених у галузі хімічної біології, ядерного синтезу та астрофізики.

68-річний Вільям Ніл Маккасланд востаннє був помічений в Альбукерке Фото: Daily Mail

Відомо, що один із цих учених працював над проривним відкриттям, яке, як вважається, одного дня може зробити революцію в науці, створивши необмежене джерело енергії, здатне покласти край використанню викопного палива в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні. У результаті конгресмен від штату Теннессі Тім Берчетт заявив, що спостерігає явну закономірність у цих, як може здатися на перший погляд, не пов'язаних між собою смертях і зникненнях. Він також зазначив, що робота кількох зниклих учених, імовірно, пов'язана з теоріями про інопланетні космічні кораблі.

Конгресмен Бречетт також розкритикував розвідувальні агентства за те, що вони не надають жодної допомоги і навіть перешкоджають його спробам з'ясувати правду про те, що трапилося з цими вченими.

Зазначимо, що Маккасланда не бачили з 27 лютого, коли він раптово покинув свій дім без телефону і востаннє його бачили біля Куейл-Ран-Корт-Небраска в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Конгресмен Бречетт також заявив, що зникнення Маккасланда є серйозною проблемою національної безпеки, стверджуючи, що генерал мав у своєму розпорядженні деякі ядерні секрети США, а також працював зі знайденими технологіями НЛО.

До речі, музикант Том ДеЛонг, засновник Blink-182 і організації To The Stars Academy (TTSA), що займається вивченням НЛО, неодноразово згадував МакКасланда, стверджуючи, що консультував його з питань розкриття інформації та допомагав зібрати консультативну групу. Також відомо, що раніше генерал очолював Дослідницьку лабораторію ВПС у Райт-Паттерсоні, де, за чутками, зберігали уламки інопланетян після краху НЛО в Розуеллі 1947 року.

Моніка Реза зникла безвісти 22 червня 2025 року Фото: Daily Mail

За словами дружини МакКласланда, її чоловік вийшов з дому лише з парою черевиків і револьвером 38-го калібру. Він залишив удома телефон, електронні пристрої та окуляри, не залишивши жодних засобів, щоб його можна було відстежити або зв'язатися.

За словами конгресмена, Реза працювала над розробкою спеціальних металів, які використовуються в ракетній техніці, що викликало безліч запитань щодо їхнього походження. Реза також була співавтором винаходу особливого металу під назвою Мондалой і обіймала посаду директора групи обробки матеріалів у Лабораторії реактивного руху NASA, до того як зникла минулого літа. Зазначимо, що лише через чотири роки після початку пошуків з'явилися твердження про те, що Реза загинула.

Тим часом, смерть трьох інших вчених також викликає стурбованість:

Нуно Лоурейро, 47 років, був убитий у своєму будинку в передмісті Бостона, Брукліні, 15 грудня 2025 року. Вважається, що стрільцем був його колишній однокурсник. Дослідження Лоурейро були зосереджені на фізиці плазми, вивченні надгарячих іонізованих газів і способах їх застосування в термоядерній енергії, перспективному джерелі чистої енергії;

астрофізик Карл Грільмайр, 67 років, був убитий у своєму будинку 16 лютого 2026 року — його застрелили на ґанку власного будинку. Афстрофізик зробив свій внесок у відкриття води на далекій планеті — ознаки життя на планеті на відстані менше ніж 160 світлових років від Землі;

17 березня у Вейкфілді, штат Массачусетс, на озері Куаннаповітт було виявлено останки 45-річного Джейсона Томаса. До зникнення він обіймав посаду помічника директора з хімічної біології в глобальній фармацевтичній компанії Novartis — його роботу зосереджували на використанні хімії та біології для відкриття і створення нових ліків, зокрема й потенційних методів лікування раку.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail, To The Stars Academy.