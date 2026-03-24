Ни одно известно существо не может достичь такой скорости: появилось новое видео монстра-Несси (видео)

Охотник за Лох-Несским чудовищем был потрясен, увидев на видео быстро движущееся существо, выныривающее и погружающееся в воду. Эксперты уверенны, что ни одно известное науке существо не способно развить такую скорость.

Новое видео было снято 1 марта на берегу озера Лох-Несс, когда 31-летний охотник Саша Лейк стоял на берегу озера около шести часов вечера. Охотник заметил нечто движущееся в воде: таинственный объект двигался с невероятной скоростью против волн, и, к счастью, у Лейка был под рукой телефон, а потому он успел запечатлеть момент на камеру, пишет Фокус.

Позже Лейк показал видеозапись Алану МакКенну, руководителю организации "Исследование Лох-Несса", который утверждает, что ни одно известное науке животное, живущее в озере, не может развить такую скорость.

Тайна загадочного существа, запечатленного на камеру, все еще не раскрыта, однако видиозапись считается первым возможным наблюдением Лох-Несского чудовища в этом году. К слову, в прошлом году, согласно Официальному реестру наблюдений Лох-Несского чудовища, Несси наблюдали минимум пять раз.

Отметим, что мифическое существо веками было неотъемлемой частью шотландского фольклора, но привлекло всеобщее внимание в 1933 году, когда была сделана первая фотография.

По словам Лейка, заметив движение на поверхности воды, он был невероятно потрясен и взволнован, что ему удалось запечатлеть чудище на видео. На кадрах видно, как нечто двигалось в озере, то появляясь на поверхности, то скрываясь в толще воды. То, как существо двигалось, и скорость этого движения заставили охотника предположить, что перед ним именно Несси.

По словам МакКенна, первое что бросается в глаза — скорость движущегося объекта. На кадрах можно рассмотреть волну, которую существо создает во время движения. Исследователи признают, что сегодня нет очевидных кандидатов на то, что это может быть — скорость слишком велика для тюленя, пловца или байдарочника. То, что запечатлено на видео также не может быть турбулентностью ветра. Кроме того, эксперты не могут назвать ни одного животного, обитающего в озере Лох-Несс, способного развить такую скорость.

При написании использовались материалы Loch Ness Exploration, Daily Mail.