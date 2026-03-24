Жодна відома істота не може досягти такої швидкості: з'явилося нове відео монстра-Нессі (відео)

Мисливець за Лох-Неським чудовиськом був приголомшений, побачивши на відео істоту, яка швидко рухається, виринає і занурюється у воду. Експерти впевнені, що жодна відома науці істота не здатна розвинути таку швидкість.

Нове відео було знято 1 березня на березі озера Лох-Несс, коли 31-річний мисливець Саша Лейк стояв на березі озера близько шостої години вечора. Мисливець помітив щось рухоме у воді: таємничий об'єкт рухався з неймовірною швидкістю проти хвиль, і, на щастя, у Лейка був під рукою телефон, а тому він встиг зафіксувати момент на камеру, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пізніше Лейк показав відеозапис Алану МакКенну, керівнику організації "Дослідження Лох-Несса", який стверджує, що жодна відома науці тварина, що живе в озері, не може розвинути таку швидкість.

Відео дня

Таємниця загадкової істоти, зафіксованої на камеру, все ще не розкрита, проте відеозапис вважається першим можливим спостереженням Лох-Неського чудовиська цього року. До слова, торік, згідно з Офіційним реєстром спостережень Лох-Неського чудовиська, Нессі спостерігали щонайменше п'ять разів.

Зазначимо, що міфічна істота століттями була невід'ємною частиною шотландського фольклору, але привернула загальну увагу 1933 року, коли було зроблено першу фотографію.

За словами Лейка, помітивши рух на поверхні води, він був неймовірно вражений і схвильований, що йому вдалося зафіксувати чудовисько на відео. На кадрах видно, як щось рухалося в озері, то з'являючись на поверхні, то ховаючись у товщі води. Те, як істота рухалася, і швидкість цього руху змусили мисливця припустити, що перед ним саме Нессі.

За словами МакКенна, перше, що впадає в око, — швидкість рухомого об'єкта. На кадрах можна розглянути хвилю, яку істота створює під час руху. Дослідники визнають, що сьогодні немає очевидних кандидатів на те, що це може бути — швидкість занадто велика для тюленя, плавця або байдарковика. Те, що зафіксовано на відео також не може бути турбулентністю вітру. Крім того, експерти не можуть назвати жодної тварини, що мешкає в озері Лох-Несс, здатної розвинути таку швидкість.

Під час написання використовували матеріали Loch Ness Exploration, Daily Mail.