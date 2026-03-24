Караван днями изнывал без воды в пустыне: на какие жертвы шли, чтобы доставить лошадей в Индию

Исследования показывают, что стремление к появлению лошадей в Южной Азии изменило местную торговлю и дипломатию в ранний период Нового времени.

Империя Великих Монголов стала доминирующей державой в Южной Азии с 16 по 18 век во многом благодаря своей кавалерии. По словам Дипти Кумари, важность лошадей в тот период времени повлияла на многие аспекты развития империи, пишет Фокус.

Исследователь утверждает, что в ранний период Нового времени лошади были не только источником военной мощи, но также и центром торжественных церемоний для аристократических лидеров Великих Моголов. Имперские офицеры имели два ранга:

зат, определяемый их заработной платой;

савар, отражающий количество всадников под их командованием.

В то же время Южная Азия считалась неблагоприятным регионом для коневодства из-за жары и муссонов. Вместо этого империя основном импортировала необходимых ей лошадей из Аравии, Персии и Центральной Азии. Со своей стороны Индия экспортировала такие товары, как хлопчатобумажная ткань, индиго, шелк, сахар, рабов, специи и лекарства, включая опиум.

Считается, что лошади из Центральной Азии прибывали в Индию в основном по суше — их доставляли торговцы из кочевых культур, путешествовавшие караванами. Ученые полагают, что дорога была невероятно тяжелой: например, перевозка лошадей из Кандахара через Мултан в центральный город Моголов Агру проходила через пустыню, фактически оставляя караван без источника воды на три-четыре дня. В результате путешественники чаще выбирали альтернативный маршрут через Хайберский перевал в горах современного Пакистана, хотя это и добавляло к путешествию еще десять дней.

Известно, что для импорта лошадей по суше Моголы также строили дороги и создавали постоялые дворы, известные как караван-сараи. Кроме того, устанавливались дипломатические отношения со странами, расположенными вдоль пути.

Когда император Акбар пришел к власти в 1556 году, он перенес столицу империи в Лахор, стремясь усилить контроль над торговыми путями из Центральной Азии, особенно в районе ключевого торгового города Кабула. Это позволило обеспечить безопасность, а также улучшило и ускорило двустороннее караванное движение, прибывающее в Индию, и выбывающее из нее через Кабул и Кандагар.

Поставки лошадей и других товаров для армии Великих Моголов и индийского населения стали регулярными. Исследователи отмечают, что лошади из Аравии, Персии и северо-восточно Африки в основном доставлялись в Индию по морю — эти пути использовались с раннего средневековья.

При написании использовались материалы Indian History Congress, Daily JSTOR.