Внутри чудовища: ученый рассказал, как это, оказаться внутри торнадо (видео)

Ученый, исследующий торнадо, оказался в ловушке внутри одного из них и рассказал об опыте, который пережил.

Большинство людей описывают звук торнадо как звук товарного поезда, однако исследователи отмечают, что вблизи он больше похож на тысячу ревущих реактивных двигателей. Почетный профессор атмосферных наук из Мичиганского университета Перри Самсон, исследующий торнадо — один из немногих людей на Земле, которым удалось оказаться в самом центре торнадо и выжить, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам профессора Самсона, история началась на северо-западе Канзаса, где они с коллегами изучали суперъячейковые грозы — те самые, которые порождают торнадо. Команда оказалась под грозовым облаком, настолько темным, что ученым пришлось включить фары посреди дня. Внезапно образовался торнадо, который помчался прямо на ученых.

Відео дня

Часть команды находилась в других машинах, а потому ученым удалось уехать. Однако авто профессора Самсона быстро поглотило густое облако летящих обломков. По словам ученого, он не видел другого выхода, а потому предпринял отчаянный шаг: развернул авто прямо против ветра, надеясь, что аэродинамика автомобиля удержит авто на земле. В результате ученый оказался в самом центре торнадо и поделился пережитым опытом.

Оказавшись в центре торнадо, человеческое тело испытывает то, что не могут запечатлеть новостные камеры:

изменение давления — в результате уши болят так, будто голову сжимают гигантские руки;

сильный ветер — скорость достигла почти 241 км/ч, в результате ветер обрушивается с силой твердого объекта;

твердая каша — со стороны "глаз" торнадо может выглядеть как чистое пространство, однако на самом деле он представляет собой коричневато-черную кашу из измельченной земли, деревьев и зданий.

По словам экспертов, на формирование торнадо влияют сразу несколько факторов, в том числе: теплый и влажный воздух; барьер, действующий как крышка, удерживающая теплый воздух; сухая линия — место встречи теплого и влажного воздуха из Мексиканского залива и сухого воздуха с запада; сдвиг ветра; струйное течение. Вместе эти факторы могут создать мощный вращающийся вихрь, известный как торнадо.

Наблюдения показывают, что скорость ветра в таких штормах может достигать 482 км/ч, а сами они способны оставить за собой длинный след разрушений, ширина которых порой может достигать более 1,6 километра. Вихри могут оставаться на земле от нескольких секунд до многих минут, разрушая здания и деревья на своем пути. Более того, ученые отмечают, что крайне сложно предсказать дальнейшее движение торнадо.

По словам профессора Самсона, когда шторм прошел, тишина была оглушающей, а его авто застряло в грязи, антенна была согнута пополам, а кусочки соломы застряли в каждом шве кузова.

Напомним, ранее мы писали о том, что физики создали рекордный квантовый торнадо для имитации черной дыры: почему это важно.

Ранее Фокус писал о том, что скорость пылевых торнадо на Марсе выше, чем считалось.

При написании использовались материалы The Conversation, Science Alert.