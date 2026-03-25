Усередині чудовиська: учений розповів, як це, опинитися всередині торнадо (відео)

Учений, який досліджує торнадо, опинився в пастці всередині одного з них і розповів про досвід, який пережив.

Більшість людей описують звук торнадо як звук товарного поїзда, проте дослідники зазначають, що зблизька він більше схожий на тисячу реактивних двигунів, що ревуть. Почесний професор атмосферних наук з Мічиганського університету Перрі Самсон, який досліджує торнадо, — один із небагатьох людей на Землі, яким вдалося опинитися в самому центрі торнадо і вижити, пише Фокус.

За словами професора Самсона, історія почалася на північному заході Канзасу, де вони з колегами вивчали суперкоміркові грози — ті самі, які породжують торнадо. Команда опинилася під грозовою хмарою, настільки темною, що вченим довелося ввімкнути фари посеред дня. Раптово утворився торнадо, який помчав просто на вчених.

Частина команди перебувала в інших машинах, а тому вченим вдалося виїхати. Однак авто професора Самсона швидко поглинула густа хмара уламків, що летіли. За словами вченого, він не бачив іншого виходу, а тому зробив відчайдушний крок: розвернув авто прямо проти вітру, сподіваючись, що аеродинаміка автомобіля утримає авто на землі. У результаті вчений опинився в самому центрі торнадо і поділився пережитим досвідом.

Опинившись у центрі торнадо, людське тіло відчуває те, що не можуть зафіксувати новинні камери:

зміна тиску — у результаті вуха болять так, ніби голову стискають гігантські руки;

сильний вітер — швидкість сягнула майже 241 км/год, унаслідок чого вітер обрушується із силою твердого об'єкта;

тверда каша — з боку "очей" торнадо може виглядати як чистий простір, однак насправді він являє собою коричнево-чорну кашу з подрібненої землі, дерев і будівель.

За словами експертів, на формування торнадо впливають одразу кілька чинників, зокрема: тепле і вологе повітря; бар'єр, що діє як кришка, яка утримує тепле повітря; суха лінія — місце зустрічі теплого і вологого повітря з Мексиканської затоки і сухого повітря із заходу; зсув вітру; струменева течія. Разом ці фактори можуть створити потужний обертовий вихор, відомий як торнадо.

Спостереження показують, що швидкість вітру в таких штормах може досягати 482 км/год, а самі вони здатні залишити за собою довгий слід руйнувань, ширина яких деколи може досягати понад 1,6 кілометра. Вихори можуть залишатися на землі від кількох секунд до багатьох хвилин, руйнуючи будівлі та дерева на своєму шляху. Ба більше, вчені зазначають, що вкрай складно передбачити подальший рух торнадо.

За словами професора Самсона, коли шторм минув, тиша була приголомшливою, а його авто застрягло в багнюці, антена була зігнута навпіл, а шматочки соломи застрягли в кожному шві кузова.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, Science Alert.