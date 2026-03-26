Во всем виновен древний океан: почему на Ближнем Востоке так много нефти

Ближний Восток, как известно, обладает богатыми запасами ископаемого топлива и теперь ученые рассказали, почему запасы нефти в регионе настолько велики.

Нефть впервые была обнаружена на Ближнем Востоке в 1908 году, когда фонтан жидкости взметнулся на 24 метра в воздух у мечети Сулеймана на юго-западе Ирана, тогда известной как Персия, пишет Фокус.

Ближний Восток, как известно, обладает богатыми запасами ископаемого топлива, потому что примерно 250-50 миллионов лет назад в регионе существовало гигантское море, известное как Тетис. Океан был расположен между древними континентами Гондваной и Лавоазией и был полон жизни, включая планктон, коралловые рифы, рыб, головоногих моллюсков и морских рептилий, таких как ихтиозавры.

Когда тектонические плиты сместились, Африканская и Австралийская плиты постепенно столкнулись с Евразийской плитой. По словам ученых, это медленно столкновение привело к уменьшению размера океана Тетис и его дальнейшему закрытию, погребя море и огромное кладбище жизни. Эксперты отмечают, что именно на этом древнем море сегодня находятся некоторые части Африки и Евразии, в том числе и Персидский залив, покрывая древние отложения.

Отметим, что сырая нефть — не просто раздавленный сироп из останков динозавров. По сути, нефть является продуктом миллионов лет воздействия тепла, давления и времени на огромное количество микроскопических водорослей, планктона и других морских организмов, погребенных под слоями осадочных пород.

Эти органические соединения поглощали энергию от Солнца в течение тысячелетий, а в результате медленного и сложного процесса превратились в огромные залежи жидких и газообразных углеводородов, которые люди используют сегодня для получения энергии.

Впрочем, ученые отмечают, что это лишь часть того, почему в этом регионе добывается так много нефти. Известно, что Ближний Восток приходится около 30% мировой добычи нефти, а также 17% мировой добычи природного газа. Многие страны региона имеют меньшие доли запасов нефти, однако основные залежи сосредоточены в трех странах — Саудовской Аравии, Иране и Ираке.

На самом деле, Ближний Восток не обладает наибольшим объемом общих запасов нефти в мире. Венесуэла имеет крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, а США являются крупнейшим в мире производителем нефти. В то же время Западная Азия обладает одними из самых богатых запасов нефти, которые легко добыть с поверхности, поскольку они залегают в относительно неглубоких отложениях. Таким образом на Ближний Восток приходится чуть более 50% от общего объема оставшихся извлекаемых запасов нефти в мире.

При написании использовались материалы IFLScience.