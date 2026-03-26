У всьому винен стародавній океан: чому на Близькому Сході так багато нафти

Близький Схід, як відомо, має багаті запаси викопного палива, і тепер вчені розповіли, чому запаси нафти в регіоні настільки великі.

Нафту вперше було виявлено на Близькому Сході 1908 року, коли фонтан рідини зметнувся на 24 метри в повітря біля мечеті Сулеймана на південному заході Ірану, тоді відомого як Персія, пише Фокус.

Близький Схід, як відомо, має багаті запаси викопного палива, тому що приблизно 250-50 мільйонів років тому в регіоні існувало гігантське море, відоме як Тетіс. Океан був розташований між стародавніми континентами Гондваною і Лавоазією і був сповнений життям, включно з планктоном, кораловими рифами, рибами, головоногими молюсками і морськими рептиліями, такими як іхтіозаври.

Коли тектонічні плити змістилися, Африканська та Австралійська плити поступово зіткнулися з Євразійською плитою. За словами вчених, це повільне зіткнення призвело до зменшення розміру океану Тетіс і його подальшого закриття, поховавши море і величезне кладовище життя. Експерти зазначають, що саме на цьому стародавньому морі сьогодні перебувають деякі частини Африки та Євразії, зокрема й Перська затока, покриваючи стародавні відкладення.

Зазначимо, що сира нафта — не просто розчавлений сироп з останків динозаврів. По суті, нафта є продуктом мільйонів років впливу тепла, тиску і часу на величезну кількість мікроскопічних водоростей, планктону та інших морських організмів, похованих під шарами осадових порід.

Ці органічні сполуки поглинали енергію від Сонця протягом тисячоліть, а внаслідок повільного і складного процесу перетворилися на величезні поклади рідких і газоподібних вуглеводнів, які люди використовують сьогодні для отримання енергії.

Утім, учені зазначають, що це лише частина того, чому в цьому регіоні видобувається так багато нафти. Відомо, що на Близький Схід припадає близько 30% світового видобутку нафти, а також 17% світового видобутку природного газу. Багато країн регіону мають менші частки запасів нафти, проте основні поклади зосереджені в трьох країнах — Саудівській Аравії, Ірані та Іраку.

Насправді, Близький Схід не володіє найбільшим обсягом загальних запасів нафти у світі. Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти, а США є найбільшим у світі виробником нафти. Водночас Західна Азія володіє одними з найбагатших запасів нафти, які легко добути з поверхні, оскільки вони залягають у відносно неглибоких відкладеннях. Таким чином на Близький Схід припадає трохи більше 50% від загального обсягу залишкових видобувних запасів нафти у світі.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.