На Марс за 5 месяцев: прошло испытание первого термоядерного ракетного двигателя (видео)

Британская компания Pulsar Fusion успешно зажгла первую плазму в выхлопной системе термоядерной ракеты Sunbird. Она предназначена для того, чтобы значительно ускорить движение космических кораблей.

Современные химические двигатели позволяют космическим кораблям достичь Марса за 9-10 месяцев. Но термоядерный ракетный двигатель позволяет сократить время полета примерно в вдвое. Британская компания Pulsar Fusion сделала важный шаг вперед к быстрому освоению дальнего космоса, пишет Фокус.

Компания Pulsar Fusion во время эксперимента 26 марта успешно зажгла первую плазму в выхлопной системе термоядерной ракеты Sunbird. Это первая успешная демонстрация удержания плазмы в системе и ключевой шаг на пути к разработке полноценной версии космического бускира Sunbird. Это термоядерная ракета, предназначенная для обеспечения непрерывного движения с высокой тягой для более быстрых и эффективных межпланетных путешествий.

Sunbird, оснащенный термоядерным двигателем, будет стыковаться с космическими кораблями на низкой околоземной орбите, а затем на высокой скорости доставлять к месту назначения, например, на орбиту вокруг Марса. Предполагается, что термоядерная ракета Sunbird поможет космическим кораблям добраться до Марса за 5-6 месяцев.

Sunbird, оснащенный термоядерным двигателем, будет стыковаться с космическими кораблями на низкой околоземной орбите, а затем на высокой скорости доставлять к месту назначения, например, на орбиту вокруг Марса Фото: Live Science

Термоядерный ракетный двигатель — это двигатель для космических полетов, в котором для создания тяги используется истечение продуктов управляемого термоядерного синтеза или рабочего тела, нагретого за счет энергии термоядерной реакции. Термоядерный синтез – это процесс, за счет которого живут звезды, и он происходит в их недрах за счет слияния атомов водорода.

Компания Pulsar Fusion успешно зажгла первую плазму в выхлопной системе термоядерной ракеты Sunbird, где в ее двигателе в качестве рабочего тела использовался инертный газ криптон. Заряженные частицы плазмы удерживались и ускорялись с помощью электрических и магнитных полей.

Продемонстрировав способность системы генерировать и удерживать плазму, компания Pulsar Fusion подтвердила работоспособность своего термоядерного двигателя Dual Direct Fusion Drive (DDFD). Компания утверждает, что DDFD будет обладать удивительно высоким удельным импульсом — от 10 000 до 15 000 секунд.

Удельный импульс — это мера эффективности ракетного двигателя, показывающая, сколько тяги создается на единицу расхода топлива. Более высокий удельный импульс означает, что двигатель более эффективно использует топливо для создания тяги. В основном, удельный импульс измеряется в секундах.

Такой удельный импульс обеспечит термоядерной ракете Sunbird высокую топливную эффективность и скорость истечения продуктов термоядерного синтеза. DDFD также рассчитан на выработку 2 мегаватт энергии, обеспечивая как непрерывную тягу, так и электроэнергию для работы систем космического аппарата.

Инженеры десятилетиями работали над созданием космического термоядерного двигателя, но похоже, специалисты Pulsar Fusion могут стать первыми, кому это удалось. Британская компания планирует запустить на орбиту демонстрационную версию термоядерной ракеты Sunbird в 2027 году.

В отличие от современных ракет, запускаемых с Земли, эти термоядерные ракеты будут размещаться на гигантских орбитальных стыковочных станциях Фото: Live Science

Sunbird будет работать следующим образом. В отличие от современных ракет, запускаемых с Земли, эти термоядерные ракеты будут размещаться на гигантских орбитальных стыковочных станциях. На орбите термоядерные ракеты будут присоединяться к космическим кораблям, которые нужно доставить к другим планетам. По прибытии в пункт назначения Sunbird отсоединяется от космического корабля и стыкуется с ожидающей его на орбите другой планеты стыковочной станцией. После этого таким же образом Sunbird может вернуть космический корабль обратно на Землю.

При написании материала использованы источники: Gizmodo.