На Марс за 5 місяців: пройшло випробування першого термоядерного ракетного двигуна (відео)

Британська компанія Pulsar Fusion успішно запалила першу плазму у вихлопній системі термоядерної ракети Sunbird. Вона призначена для того, щоб значно прискорити рух космічних кораблів.

Сучасні хімічні двигуни дозволяють космічним кораблям досягти Марса за 9-10 місяців. Але термоядерний ракетний двигун дозволяє скоротити час польоту приблизно вдвічі. Британська компанія Pulsar Fusion зробила важливий крок вперед до швидкого освоєння далекого космосу, пише Фокус .

Компанія Pulsar Fusion під час експерименту 26 березня успішно запалила першу плазму у вихлопній системі термоядерної ракети Sunbird. Це перша успішна демонстрація утримання плазми в системі та ключовий крок на шляху до розроблення повноцінної версії космічного бускіра Sunbird. Це термоядерна ракета, призначена для забезпечення безперервного руху з високою тягою для більш швидких і ефективних міжпланетних подорожей.

Sunbird, оснащений термоядерним двигуном, стикуватиметься з космічними кораблями на низькій навколоземній орбіті, а потім на високій швидкості доставлятиме до місця призначення, наприклад, на орбіту навколо Марса. Передбачається, що термоядерна ракета Sunbird допоможе космічним кораблям дістатися до Марса за 5-6 місяців.

Фото: Live Science

Термоядерний ракетний двигун — це двигун для космічних польотів, у якому для створення тяги використовується витікання продуктів керованого термоядерного синтезу або робочого тіла, нагрітого за рахунок енергії термоядерної реакції. Термоядерний синтез — це процес, за рахунок якого живуть зірки, і він відбувається в їхніх надрах за рахунок злиття атомів водню.

Компанія Pulsar Fusion успішно запалила першу плазму у вихлопній системі термоядерної ракети Sunbird, де в її двигуні як робоче тіло використовувався інертний газ криптон. Заряджені частинки плазми утримувалися і прискорювалися за допомогою електричних і магнітних полів.

Продемонструвавши здатність системи генерувати й утримувати плазму, компанія Pulsar Fusion підтвердила працездатність свого термоядерного двигуна Dual Direct Fusion Drive (DDFD). Компанія стверджує, що DDFD матиме напрочуд високий питомий імпульс — від 10 000 до 15 000 секунд.

Питомий імпульс — це міра ефективності ракетного двигуна, що показує, скільки тяги створюється на одиницю витрати палива. Більш високий питомий імпульс означає, що двигун ефективніше використовує паливо для створення тяги. Здебільшого, питомий імпульс вимірюється в секундах.

Такий питомий імпульс забезпечить термоядерній ракеті Sunbird високу паливну ефективність і швидкість витікання продуктів термоядерного синтезу. DDFD також розрахований на вироблення 2 мегават енергії, забезпечуючи як безперервну тягу, так і електроенергію для роботи систем космічного апарата.

Інженери десятиліттями працювали над створенням космічного термоядерного двигуна, але схоже, фахівці Pulsar Fusion можуть стати першими, кому це вдалося. Британська компанія планує запустити на орбіту демонстраційну версію термоядерної ракети Sunbird у 2027 році.

Фото: Live Science

Sunbird працюватиме таким чином. На відміну від сучасних ракет, що запускаються із Землі, ці термоядерні ракети розміщуватимуться на гігантських орбітальних стикувальних станціях. На орбіті термоядерні ракети приєднуватимуться до космічних кораблів, які потрібно доставити до інших планет. Після прибуття в пункт призначення Sunbird від'єднується від космічного корабля і стикується зі стикувальною станцією, що чекає на нього на орбіті іншої планети. Після цього так само Sunbird може повернути космічний корабель назад на Землю.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в надрах Сонця потужний магнітний двигун.

Під час написання матеріалу використано джерела: Gizmodo.