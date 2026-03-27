Китай показал новое лазерное оружие для уничтожения дронов за считанные секунды (видео)

Китай продемонстрировал две лазерные системы ПВО, способные уничтожать беспилотники, летящие на низкой высоте. Они могут работать как отдельно, так и вместе.

В Китае представили новые лазерные системы ПВО, предназначенные для противодействия растущей угрозе беспилотников в современных военных конфликтах. Системы ПВО Guangjian-11E и Guangjian-21A, предназначенные для уничтожения низколетящих дронов. Эти системы призваны восполнить пробел в противовоздушной обороне, поскольку небольшие БПЛА ускользают от традиционных радаров, пишет Фокус.

Новые китайские лазерные системы ПВО способны поражать летящие на высоте 50-80 метров беспилотники и барражирующие боеприпасы. Эта высота находится в пределах "слепой зоны" для многих радаров обычных систем ПВО.

Военные аналитики считают, что это эта разработка отражает стремление Китая устранить уязвимости, выявленные в результате широкого применения беспилотников в современных военных конфликтах. Небольшие БПЛА теперь действуют роями и стоят недорого, а потому бросают вызов дорогостоящим системам противоракетной обороны.

Системы Guangjian, по-видимому, созданы для быстрого и точного поражения целей. Они ориентированы на цели, которые могут избежать обнаружения радарами. Системы ПВО используют высокоэнергетические лазеры для недорогого и многократного перехвата БПЛА.

Обе системы представлены как взаимодополняющие элементы в рамках интегрированной архитектуры противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Система Guangjian-11E ориентирована на некинетическое поражение целей. Она сочетает в себе радиоэлектронную борьбу с воздействием направленной энергии. Система ПВО создает помехи для датчиков и каналов передачи данных на борту беспилотников. Она может "ослеплять" БПЛА и нарушать работу систем наведения. Такой подход позволяет нейтрализовать цели, не уничтожая их.

Система Guangjian-21A выполняет другую роль. Она служит установленным на транспортном средстве лазерным оружием для поражения целей. Система может вести огонь на ходу, что повышает ее живучесть в условиях войны.

Система ПВО использует высокоэнергетический лазер, способный генерировать концентрированный луч на несколько километров, для нагрева и ослабления конструкций беспилотников. Система может вывести из строя двигатель или бортовую электронику БПЛА за считанные секунды. Это делает данную систему ПВО эффективной против дронов, устойчивых к помехам, включая работающих с оптоволоконным наведением.

Обе системы ПВО могут работать независимо или в составе крупной системы противовоздушной обороны. Китайская корпорация авиационной промышленности заявляет, что эта интеграция способствует более быстрому циклу обнаружения и поражения целей.

Акцент на лазерах свидетельствует о переходе к экономически эффективному перехвату дронов. В отличие от ракет, лазеры обеспечивают практически нулевую стоимость выстрела. Это делает их пригодными для борьбы с массированными атаками беспилотников.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.