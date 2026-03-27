Китай показав нову лазерну зброю для знищення дронів за лічені секунди (відео)
Китай продемонстрував дві лазерні системи ППО, здатні знищувати безпілотники, що летять на низькій висоті. Вони можуть працювати як окремо, так і разом.
У Китаї представили нові лазерні системи ППО, призначені для протидії зростаючій загрозі безпілотників у сучасних військових конфліктах. Системи ППО Guangjian-11E і Guangjian-21A, призначені для знищення дронів, що летять низько. Ці системи покликані заповнити прогалину в протиповітряній обороні, оскільки невеликі БПЛА вислизають від традиційних радарів, пише Фокус .
Нові китайські лазерні системи ППО здатні вражати безпілотники, що летять на висоті 50-80 метрів, і боєприпаси, що баражують. Ця висота перебуває в межах "сліпої зони" для багатьох радарів звичайних систем ППО.
Військові аналітики вважають, що ця розробка відображає прагнення Китаю усунути вразливості, виявлені в результаті широкого застосування безпілотників у сучасних військових конфліктах. Невеликі БПЛА тепер діють роями і коштують недорого, а тому кидають виклик дорогим системам протиракетної оборони.
Системи Guangjian, мабуть, створені для швидкого і точного ураження цілей. Вони орієнтовані на цілі, які можуть уникнути виявлення радарами. Системи ППО використовують високоенергетичні лазери для недорогого і багаторазового перехоплення БПЛА.
Обидві системи представлені як взаємодоповнюючі елементи в рамках інтегрованої архітектури протидії безпілотним літальним апаратам.
Система Guangjian-11E орієнтована на некінетичне ураження цілей. Вона поєднує в собі радіоелектронну боротьбу з впливом спрямованої енергії. Система ППО створює перешкоди для датчиків і каналів передачі даних на борту безпілотників. Вона може "засліплювати" БПЛА і порушувати роботу систем наведення. Такий підхід дає змогу нейтралізувати цілі, не знищуючи їх.
Система Guangjian-21A виконує іншу роль. Вона служить встановленою на транспортному засобі лазерною зброєю для ураження цілей. Система може вести вогонь на ходу, що підвищує її живучість в умовах війни.
Система ППО використовує високоенергетичний лазер, здатний генерувати концентрований промінь на кілька кілометрів, для нагріву і ослаблення конструкцій безпілотників. Система може вивести з ладу двигун або бортову електроніку БПЛА за лічені секунди. Це робить цю систему ППО ефективною проти дронів, стійких до перешкод, включно з тими, що працюють з оптоволоконним наведенням.
Обидві системи ППО можуть працювати незалежно або в складі великої системи протиповітряної оборони. Китайська корпорація авіаційної промисловості заявляє, що ця інтеграція сприяє швидшому циклу виявлення і ураження цілей.
Акцент на лазерах свідчить про перехід до економічно ефективного перехоплення дронів. На відміну від ракет, лазери забезпечують практично нульову вартість пострілу. Це робить їх придатними для боротьби з масованими атаками безпілотників.
Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.