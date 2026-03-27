Революція в технологіях: новий двигун замість палива використовує повітря

Проривна рухова система дасть змогу супутникам використовувати атмосферу Землі як паливо на низькій навколоземній орбіті.

Починається нова ера космічних технологій. Новий повітряно-електричний двигун здатний зробити революцію в роботі супутників, особливо на дуже низькій навколоземній орбіті, пише Фокус.

Наразі супутники використовують звичайне паливо для підтримання своєї орбіти та виконання маневрів у космосі. Але паливо збільшує вагу космічних апаратів, обмежує тривалість місії та підвищує її вартість. Згодом супутники втрачають висоту через атмосферний опір і повинні витрачати паливо, щоб залишатися на орбіті.

Новий повітряно-електричний двигун усуває необхідність у традиційному паливі. Двигун збирає і використовує частинки атмосфери Землі як паливо. Зокрема, йдеться про атмосферні гази: азот і кисень. Ця технологія дасть змогу супутникам стійко працювати на дуже низькій навколоземній орбіті на висоті від 180 до 250 кілометрів, де все ще присутні сліди атмосферних газів. Рухова система вловлює ці частинки, іонізує їх і прискорює для створення тяги.

Таким чином використання такого двигуна знижує стартову масу і створює практично необмежену рухову потужність, доки присутні атмосферні частинки.

Новий двигун пройшов ключові випробування і готується повноцінний прототип. Ця рухова система розробляється європейськими компаніями TransMIT GmbH і IQM за підтримки Європейського космічного агентства.

Наразі триває розробка прототипу, випробування якого заплановано у вакуумних установках, здатних відтворювати умови дуже низької навколоземної орбіти.

Впровадження повітряно-електричних двигунів може істотно змінити супутникову індустрію. Завдяки збільшенню терміну служби супутників і зниженню залежності від палива оператори супутників зможуть знизити витрати і підвищити ефективність космічних апаратів.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.