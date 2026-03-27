У Єгипті виявлено другого Сфінкса: знайдено підземну мегаструктуру під пірамідами (фото)

Стародавні єгиптяни, можливо, залишили підказку про прихований підземний другий Сфінкс, висічений у камені понад 3000 років тому.

Стела сну, розташована між лапами Великого сфінкса в Єгипті, зображує, мабуть, дві фігури сфінксів. Це означає, що у знаменитої скульптури, розташованої на плато Гіза, може існувати двійник. Тепер італійські дослідники заявили про те, що вони виявили підземні споруди під пірамідами, а також другого Сфінкса, пише Фокус.

Плато Гіза розташоване на околиці Каїра в Єгипті і являє собою місце некрополя, що містить у собі піраміди Хеопса, Хефрена і Мікеріна, а також там знаходиться Великий сфінкс.

Великий сфінкс — це монументальна скульптура, висічена з каменю, збудована, як вважається, під час правління фараона Хефрена (близько 2575-2465 роки до н. е.). Вважається, що обличчя Сфінкса відображає обличчя самого фараона.

Стела снів, також відома як Стела Сфінкса, з різними написами і зображеннями, була розташована між передніми лапами Великого сфінкса фараоном Тутмосом IV близько 1401 року до н.е.

Легенда свідчить, що стела виправдовувала сходження Тутмоса IV на трон, розповідаючи про сон, у якому Сфінкс обіцяв Тутмосу допомогти стати фараоном, якщо той проведе реставрацію знаменитої скульптури.

Філіппо Біонді, який очолював нове дослідження в Єгипті, вважає, що за зображеннями на стелі ховається більше правди, ніж міфу. Він стверджує, що різьблення із зображенням двох фігур Сфінкса, можливо, зовсім не було символічним, а радше натяком на планування двох пам'ятників.

У Великого сфінкса в Єгипті, можливо, є двійник, але під землею Фото: Daily Mail

Коли вчені провели лінію від центру піраміди Хефрена до наявного Сфінкса, ця лінія створила точний геометричний шлях через плато Гіза, утворивши опорну лінію, використовувану для визначення місця розташування другого Сфінкса. Згідно з результатами сканування, другий Сфінкс може бути похований під 30 метровим пагорбом із затверділого піску і може бути копією першого пам'ятника. Супутникові знімки плато Гіза, де використовувалася радіолокаційна технологія, показали такий пагорб на поверхні.

Стела сну. Репродукція Фото: Wikipedia

Біонді сказав, що сканування первісного Сфінкса також виявило мережу шахт і камер під монументом, особливості, які, на його думку, тепер відображені і під імовірним другим Сфінксом. Схожість між двома об'єктами стає все важче ігнорувати, кажуть учені.

Попереднє сканування показало, що другий Сфінкс, мабуть, повторює вигляд Великого сфінкса. Дослідники вважають, що другий Сфінкс ховається під пісками неподалік від першого Фото: Daily Mail

Біонді також сказав, що попередні зображення, отримані в результаті сканування, показують не тільки вертикальні шахти, а й горизонтальні проходи, які йдуть із глибших підземних ділянок.

Дослідники зараз вивчають ці проходи, які, мабуть, повторюють аналогічні горизонтальні шахти, раніше виявлені під першим Сфінксом, що вказує на неймовірну симетрію між двома пам'ятками.

Крім можливого другого Сфінкса, Біонді каже, що сканування вказують на існування під пірамідами великого підземного комплексу, який розташований під плато Гіза. Вчений назвав це підземною мегаструктурою, яку ще потрібно вивчити.

За словами дослідників, хоча сканування вказує на наявність підземної мегаструктури і другого Сфінкса, необхідно провести розкопки разом із геологами, щоб підтвердити попередні дані.

Як уже писав Фокус, копії єгипетських пірамід Гізи знайдено у віддаленому куточку світу.

Також Фокус писав про те, що пройшло успішне випробування першого термоядерного ракетного двигуна, який допоможе прискорити міжпланетні подорожі.

Під час написання матеріалу використано джерела: Daily Mail.