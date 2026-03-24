Копії єгипетських пірамід Гізи знайдено у віддаленому куточку світу: до чого тут стародавня цивілізація

Загадкове утворення в найбільш негостинному місці на Землі, яке, ймовірно, повторює єгипетські піраміди Гізи, породило нові теорії про стародавню цивілізацію.

Дивовижне відкриття загадкових структур було зроблено незалежним дослідником Джеєм Андерсоном — він помітив утворення, вкриті льодом, які нагадують піраміди Гізи, на Google Earth, пише Фокус.

Утворення розташовані за координатами 79°58'39.0 "S 81°57'34.0 "W на Google Earth, у південній частині гір Еллсуорт, одного з найважчих і найгірших регіонів континенту. На картах Google Earth три гострокутні вершини Антарктиди розташовані поруч із супутниковими знімками єгипетських пірамід Гізи, що підкреслює очевидну схожість.

Неймовірна схожість викликала обурення в соціальних мережах: користувачі задаються питанням, чи є утворення рукотворним, чи його створили природні сили. Деякі припускають, що структури можуть бути доказом зміщення земної кори. Тоді як інші підозрюють, що структури були створені давньою і дуже розвиненою цивілізацією. Втім, є й ті, хто припускає, що антарктичні утворення були створені природною ерозією.

Водночас геологи припускають, що пірамідальна форма гори, ймовірно, формувалася протягом сотень мільйонів років за допомогою ерозії замерзанням-відтаванням. Це процес, під час якого вода просочується в тріщини, замерзає, розширюється і в кінцевому підсумку відламує великі шматки породи.

За словами дослідників, центральне утворення височіє приблизно на 1371 метр заввишки і має чотири круті схили. Схоже, воно також оточене з кожного боку двома меншими пірамідальними вершинами, що виступають зі снігу.

Андерсон показав зображення єгипетських пірамід Гізи поруч із зображеннями споруд в Антарктиді Фото: X (Twitter)

На плато Гіза розташовані три головні піраміди: Хеопса, Хефрена і Менкаура. Вони розташовані по діагоналі — таке розташування, на думку декого, нагадує зірки пояса Оріона. Утім, ця ідея все ще широко обговорюється.

Дехто також вважає, що візерунок може відображати вирівнювання трьох антарктичних вершин. Однак професор наук про Землю в Каліфорнійському університеті Ерік Ріньо вважає, що утворення в Антарктиді — насправді не більше ніж гора, схожа на піраміду.

Вчений припускає, що круті клони всіх трьох утворень, ймовірно, були сформовані і відшліфовані сотнями мільйонів років ерозії, а також у процесі замерзання і відтавання. Це відбувається, коли вода і сніг просочуються в найдрібніші тріщини в тепліші періоди, а потім замерзають за зниження температури, розширюючись і розсуваючи породу, поки великі ділянки зрештою не відколються.

Зазначимо, що пірамідоподібна гора в Антарктиді все ще не має офіційної назви, але привернула увагу ще 2016 року, породивши твердження про те, що це інопланетна база, захована в засніженому гірському хребті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі.

Раніше Фокус писав про те, що загадкові символи вказують на існування таємної цивілізації: вона зникла до Льодовикового періоду.

Під час написання використовували матеріали NASA, Live Science, Daily Mail.