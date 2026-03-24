Копии египетских пирамид Гизы найдены в отдаленном уголке мира: причем здесь древняя цивилизация

Загадочное образование в самом негостеприимном месте на Земле, которое, вероятно, повторяет египетские пирамиды Гизы, породило новые теории о древней цивилизации.

Удивительное открытие загадочных структур было сделано независимым исследователем Джеем Андерсоном — он заметил образования, покрытые льдом и напоминающее пирамиды Гизы, на Google Earth, пишет Фокус.

Образования расположены по координатам 79°58'39.0"S 81°57'34.0"W на Google Earth, в южной части гор Эллсуорт, одного из самых труднодоступных и гористых регионов континента. На картах Google Earth три остроугольные вершины Антарктиды расположены рядом со спутниковыми снимками египетских пирамид Гизы, что подчеркивает очевидное сходство.

Невероятное сходство вызвало негодования в социальных сетях: пользователи задаются вопросом, является ли образование рукотворным или было создано природными силами. Некоторые предполагают, что структуры могут быть доказательством смещения земной коры. Тогда как другие подозревают, что структуры были созданы древней и очень развитой цивилизации. Впрочем, есть и те, кто предполагает, что антарктические образования были созданы естественной эрозией.

В то же время геологи предполагают, что пирамидальная форма горы, вероятно, формировалась в течение сотен миллионов лет посредством эрозии замерзанием-оттаиванием. Это процесс, при котором вода просачивается в трещины, замерзает, расширяется и в конечном итоге отламывает большие куски породы.

По словам исследователей, центральное образование возвышается примерно на 1371 метр в высоту и имеет четыре крутых склона. Похоже, оно также окружено с каждой стороны двумя меньшими пирамидальными вершинами, выступающими из снега.

Андерсон показал изображение египетских пирамид Гизы рядом с изображениями сооружений в Антарктиде Фото: X (Twitter)

На плато Гиза расположены три главные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Менкаура. Они расположены по диагонали — такое расположение, по мнению некоторых, напоминает звезды пояса Ориона. Впрочем, эта идея все еще широко обсуждается.

Некоторые также считают, что узор может отражать выравнивание трех антарктических вершин. Однако профессор наук о Земле в Калифорнийском университета Эрик Риньо считает, что образование в Антарктиде — на самом деле не более чем гора, похожая на пирамиду.

Ученый предполагает, что крутые клоны всех трех образований, вероятно, были сформированы и отшлифованы сотнями миллионов лет эрозии, а также в процессе замерзания и оттаивания. Это происходит, когда вода и снег просачиваются в мельчайшие трещины в более теплые периоды, а затем замерзают при понижении температуры, расширяясь и раздвигая породу, пока большие участки в конечном итоге не отколются.

Отметим, что пирамидообразная гора в Антарктиде все еще не имеет официального названия, но привлекла внимание еще в 2016 году, породив утверждения о том, что это инопланетная база, спрятанная в заснеженном горном хребте.

При написании использовались материалы NASA, Live Science, Daily Mail.