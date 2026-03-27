В Египте обнаружен второй Сфинкс: найдена подземная мегаструктура под пирамидами (фото)

Древние египтяне, возможно, оставили подсказку о скрытом подземном втором Сфинксе, высеченном в камне более 3000 лет назад.

Стела сна, расположенная между лапами Большого сфинкса в Египте, изображает, по-видимому, две фигуры Сфинксов. Это значит, что у знаменитой скульптуры, расположенной на плато Гиза, может существовать двойник. Теперь итальянские исследователи заявили о том, что они обнаружили подземные сооружения под пирамидами, а также второго Сфинкса, пишет Фокус.

Плато Гиза находится на окраине Каира в Египте и представляет собой место некрополя, который включает в себя пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также там находится Большой сфинкс.

Большой сфинкс – это монументальная скульптура, высеченная из камня, построенная, как считается, во время правления фараона Хефрена (около 2575—2465 годы до н. э.). Считается, что лицо Сфинкса отражает лицо самого фараона.

Стела снов, также известная как Стела Сфинкса, с разными надписями и изображениями, была расположена между передними лапами Большого сфинкса фараоном Тутмосом IV около 1401 года до н.э.

Легенда гласит, что стела оправдывала восхождение Тутмоса IV на трон, рассказывая о сне, в котором Сфинкс обещал Тутмосу помочь стать фараоном, если тот проведет реставрацию знаменитой скульптуры.

Филиппо Бионди, который возглавлял новое исследование в Египте, считает, что за изображениями на стеле скрывается больше правды, чем мифа. Он утверждает, что резьба с изображением двух фигур Сфинкса, возможно, вовсе не была символической, а скорее намеком на планировку двух памятников.

У Большого сфинкса в Египте, возможно, есть двойник, но под землей

Когда ученые провели линию от центра пирамиды Хефрена до существующего Сфинкса, эта линия создала точный геометрический путь через плато Гиза, образовав опорную линию, используемую для определения местоположения второго Сфинкса. Согласно результатам сканирования, второй Сфинкс может быть погребен под 30 метровым холмом из затвердевшего песка и может быть копией первого памятника. Спутниковые снимки плато Гиза, где использовалась радиолокационная технология, показали такой холм на поверхности.

Стела сна.

Бионди сказал, что сканирование первоначального Сфинкса также выявило сеть шахт и камер под монументом, особенности, которые, по его мнению, теперь отражены и под предполагаемым вторым Сфинксом. Сходство между двумя объектами становится все труднее игнорировать, говорят ученые.

Исследователи полагают, что второй Сфинкс скрывается под песками неподалеку от первого

Бионди также сказал, что предварительные изображения, полученные в результате сканирования, показывают не только вертикальные шахты, но и горизонтальные проходы, идущие из более глубоких подземных участков.

Исследователи сейчас изучают эти проходы, которые, по-видимому, повторяют аналогичные горизонтальные шахты, ранее обнаруженные под первым Сфинксом, что указывает на невероятную симметрию между двумя памятниками.

Помимо возможного второго Сфинкса, Бионди говорит, что сканирование указывают на существование под пирамидами обширного подземного комплекса, который находится под плато Гиза. Ученый назвал это подземной мегаструктурой, которую еще нужно изучить.

По словам исследователей, хотя сканирование указывает на наличие подземной мегаструктуры и второго Сфинкса, необходимо провести раскопки вместе с геологами, чтобы подтвердить предварительные данные.

При написании материала использованы источники: Daily Mail.