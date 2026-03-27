Чтобы обойти, потребуется 10 минут: где находится самая крохотная пустыня в мире

Самая маленькая пустыня в мире находится там, где вы едва ли ожидаете ее увидеть — просто посреди Канады.

Пустыни на Земле часто бывают большими, а часто и вовсе покрыты снегом. Однако на Земле есть одна, которая претендует на звание самой маленькой пустыни в мире — речь о пустыне Каркросс, пишет Фокус.

По словам исследователей, самая крохотная пустыня в мире занимает всего 2,6 квадратных километра и, в отличие от смертоносных дюн Сахары, на пересечение этой пустыни потребуется всего 10 минут. Впрочем, самое странное в пустыне Каркросс — вовсе не ее размер.

Первая странность заключается в том, что пустыня Каркросс расположена в самом центре Канады — она окружена огромными озерами и часто покрытая снегом. Не менее странным кажется и то, что пустыня Каркросс, по словам ученых, вовсе не является пустыней.

По данным Геологической службы США (USGS), сегодня существует почти столько же определений пустынь и систем классификации, сколько пустынь в мире. Однако наиболее распространенная система основана на количестве осадков: в крайне засушливых регионах выпадает не менее 12 последовательных месяцев без осадков, в засушливых — менее 250 миллиметров годовых осадков, а в полузасушливых — от 250 до 500 миллиметров годовых осадков. Засушливые и крайне засушливые земли – это пустыни, а полузасушливые луга обычно называют степями.

В результате, чтобы считаться настоящей пустыней, Каркроссу необходимо максимум 25 сантиметров осадков в год. Но ближайшая станция мониторинга, расположенная неподалеку в Уайтхорсе, сообщает о колоссальных 2 сантиметрах.

По словам старшего метеоролога weather.com Джонатана Эрдмана, то, что в этом районе так сухо, объясняется географическим положением региона — по сути, пустыня Каркросс находится в "дождевой тени". Влажные ветры с северо-востока Тихого океана перехватываются горами к западу и югу от нее, лишая большую часть дождя и снега, которые обычно сопровождают эти насыщенные влагой штормы. Эрдман также отмечает, что самое влажное время года вдоль побережья залива Аляска — это также время, когда в территорию Юкона из Сибири и Аляски поступают крайне холодные, сухие арктические воздушные массы. Это, как считается, еще больше снижает вероятность выпадения осадков в этом регионе.

Ученые считают, что регион уместнее называть дюнным полем, а вовсе не пустыней — впрочем, его все же можно назвать "влажной пустыней". По словам геолога Паня Липовского, история уникальной географии Каркросса начинается более 10 000 лет назад, когда Северная Америка была покрыта льдом на юге вплоть до современного Индианаполиса. Более того, сам Каркрос был покрыт слоем льда толщиной в 1 км, но по мере отступления льда ледниковые озера уменьшились. На их месте оказались песок и ил, а также крохотные, затерянные на берегах островки.

По словам ученых, основой для Каркросса стали вновь обнажившиеся горы и долины в этом районе. Ветры, усиливаясь и становясь все более непредсказуемыми по мере того, как они дули через долины, поднимали песок с юго-востока и доставляли его на территорию Юкона. В результате появились знаменитые сегодня песчаные пейзажи.

При написании использовались материалы UpHere Magazine, USGS, IFLScience.