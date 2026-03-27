Щоб обійти, знадобиться 10 хвилин: де розташована найкрихітніша пустеля у світі

Найменша пустеля у світі розташована там, де ви навряд чи очікуєте її побачити — просто посеред Канади.

Пустелі на Землі часто бувають великими, а часто і зовсім вкриті снігом. Однак на Землі є одна, яка претендує на звання найменшої пустелі у світі — йдеться про пустелю Каркросс, пише Фокус.

За словами дослідників, найкрихітніша пустеля у світі займає всього 2,6 квадратних кілометра і, на відміну від смертоносних дюн Сахари, на перетин цієї пустелі знадобиться всього 10 хвилин. Втім, найдивніше в пустелі Каркросс — зовсім не її розмір.

Перша дивина полягає в тому, що пустеля Каркросс розташована в самому центрі Канади — вона оточена величезними озерами і часто вкрита снігом. Не менш дивним здається і те, що пустеля Каркросс, за словами вчених, зовсім не є пустелею.

За даними Геологічної служби США (USGS), сьогодні існує майже стільки ж визначень пустель і систем класифікації, скільки пустель у світі. Однак найпоширеніша система ґрунтується на кількості опадів: у вкрай посушливих регіонах випадає щонайменше 12 послідовних місяців без опадів, у посушливих — менше 250 міліметрів річних опадів, а в напівпосушливих — від 250 до 500 міліметрів річних опадів. Посушливі та вкрай посушливі землі — це пустелі, а напівпосушливі луки зазвичай називають степами.

У результаті, щоб вважатися справжньою пустелею, Каркроссу необхідно максимум 25 сантиметрів опадів на рік. Але найближча станція моніторингу, розташована неподалік у Вайтхорсі, повідомляє про колосальні 2 сантиметри.

За словами старшого метеоролога weather.com Джонатана Ердмана, те, що в цьому районі так сухо, пояснюється географічним положенням регіону — по суті, пустеля Каркросс перебуває в "дощовій тіні". Вологі вітри з північного сходу Тихого океану перехоплюються горами на захід і південь від неї, позбавляючи більшу частину дощу і снігу, які зазвичай супроводжують ці насичені вологою шторми. Ердман також зазначає, що найвологіша пора року вздовж узбережжя затоки Аляска — це також час, коли на територію Юкону з Сибіру та Аляски надходять вкрай холодні, сухі арктичні повітряні маси. Це, як вважається, ще більше знижує ймовірність випадання опадів у цьому регіоні.

Вчені вважають, що регіон доречніше називати дюнним полем, а зовсім не пустелею — втім, його все ж можна назвати "вологою пустелею". За словами геолога Паня Липовського, історія унікальної географії Каркросса починається понад 10 000 років тому, коли Північна Америка була вкрита льодом на півдні аж до сучасного Індіанаполіса. Ба більше, сам Каркрос був вкритий шаром льоду товщиною в 1 км, але в міру відступу льоду льодовикові озера зменшилися. На їхньому місці опинилися пісок і мул, а також крихітні, загублені на берегах острівці.

За словами вчених, основою для Каркросса стали гори і долини в цьому районі, що знову оголилися. Вітри, посилюючись і стаючи все більш непередбачуваними в міру того, як вони дмухали через долини, піднімали пісок з південного сходу і доставляли його на територію Юкону. У результаті з'явилися знамениті сьогодні піщані пейзажі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мільйон років тому загадкова форма життя створила структури в скелях: вона все ще може бути тут.

Раніше Фокус писав про те, що доказ існування "зеленої Сахари": вчені знайшли наскельні малюнки віком 4 тисячі років.

Під час написання використовувалися матеріали UpHere Magazine, USGS, IFLScience.