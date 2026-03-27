Научные исследования по физике содержат ошибки: это впервые обнаружил компьютер

Компьютерный язык, созданный для обнаружения ошибок в математических теоремах, впервые выявил фундаментальную ошибку в широко цитируемой научной статье по физике. Ученый, стоящий за этим открытием, говорит, что это первая научная статья по физике, которую он проанализировал таким образом. Но исследователь опасается, что многие научные исследования по физике могу содержать ошибки, пишет Фокус.

Специализированное программное обеспечение все чаще используют для того, чтобы помочь математикам проверить правильность своих теорий и обнаружить отсутствие противоречий и логических ошибок. Это делается с помощью процесса формализации. Этот подход даже был предложен в качестве потенциального решения некоторых из самых сложных проблем в математике.

Теперь Джозеф Туби-Смит из Университета Бата, Великобритания, применил компьютерный язык формализации под названием Lean для проверки статьи по физике. Он попытался формализовать исследование, опубликованное в 2006 году, о стабильности потенциала модели двух пар бозонов Хиггса, которое широко цитировалось в последующие годы. В результате ученый случайно обнаружил ошибку, подрывающую всю теорему.

Формализованные теоремы могут использоваться в качестве строительных блоков для формализации более сложных теорем.

"Мы не стремимся опровергать научные исследования, мы стремимся получить результаты, которые смогут использовать все", — говорит Туби-Смит.

Ошибка связана с утверждением, в котором авторы научной работы по физике утверждают, что что определенное условие C является достаточным для стабильного решения задачи. Но Туби-Смит в процессе формализации показал, что существует условие C, которое не обеспечивает стабильного решения.

Туби-Смит говорит, что обнаружение ошибки сильно изменило научное исследование, но это но вряд ли вызовет проблемы в последующих научных работах, основанных на этой статье и цитирующих ее.

Но теперь ученый опасается, что многие статьи по физике содержат подобные ошибки. Он считает, что это убедительно доказывает необходимость формализации в качестве стандартной части публикации новых исследований по физике.

Туби-Смит говорит, что физики, как правило, не приводят столько подробных сведений в теоремах, сколько математики. Поскольку многие физики не заинтересованы в этих мельчайших деталях, иногда они их упускают, и именно здесь возникает ошибка.

Ученый сообщил авторам исследования о своем открытии, получил подтверждение их согласия и ему сказали, что будет опубликовано исправление.

При написании материала использованы источники: arXiv, New Scientist.