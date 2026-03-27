Улыбаемся и машем: китайцы научили роботов выражать эмоции (видео)

Человекоподобные роботы могут добиться успеха благодаря эмоциональному взаимодействию с людьми, а не выполнению промышленных задач.

Китайская индустрия человекоподобной робототехники вступает в новую эру, ориентированную не только промышленность, а на эмоциональное взаимодействие с человеком. Недавние разработки в области очень реалистичных лиц человекоподобных роботов стали вирусными в интернете, вызвав дискуссию о том, станет ли реалистичная внешность ключом к коммерческому успеху в человекоподобной робототехнике, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В социальных сетях активно обсуждают роботов Origin V1 от китайской компании AheadForm, которые имеют очень реалистичное выражение лица. Эти роботы с внедренным ИИ могут осматривать все вокруг, реагировать на окружающую обстановку, моргать, улыбаться и выражать другие эмоции.

Відео дня

По мнению экспертов, человекоподобные роботы, способные выполнять промышленные задачи, уже существуют, но настоящая проблема заключается в том, чтобы сделать роботов эмоционально интерактивными. Некоторые эксперты считают, что человекоподобные роботы без выразительных лиц могут быть функциональными, но не способны устанавливать эмоциональные связи с людьми, что считается решающим фактором для потребительского спроса.

Считается, что человекоподобные роботы, которые просто выполняют промышленные задачи, могут не представлять собой настоящую технологическую революцию, если более дешевые роботизированные манипуляторы могут выполнять ту же работу более эффективно.

Несколько китайских компаний, производящих роботов, уже продемонстрировали человекоподобные головы с очень реалистичной мимикой, используя синтетическую кожу и системы искусственного интеллекта, позволяющие роботам имитировать человеческие эмоции в режиме реального времени. Это делает взаимодействие роботов с человеком более естественным.

Такие разработки позволяют предположить, что будущее человекоподобных роботов может зависеть меньше от механических движений и больше от взаимодействия человека и робота. Если роботы будут работать вместе с людьми в сфере услуг, эмоциональная коммуникация и мимика могут стать обаятельными функциями.

Некоторые эксперты утверждают, что человекоподобные роботы на данном этапе являются, по сути демонстрацией технологических возможностей, а не экономически эффективными машинами. Другие считают, что необходимо сделать роботов более похожими на человека.

Похоже, что отрасль движется в сторону последнего подхода. По мере того, как искусственный интеллект улучшает восприятие, речь и эмоциональное взаимодействие, человекоподобные роботы могут все чаще проектироваться не просто для работы, но и для общения и социального взаимодействия. Если это произойдет, наиболее важным компонентом будущих человекоподобных роботов могут стать вовсе не ноги или руки, а лицо.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.