Посміхаємося і махаємо: китайці навчили роботів висловлювати емоції (відео)

Людиноподібні роботи можуть досягти успіху завдяки емоційній взаємодії з людьми, а не виконанню промислових завдань.

Китайська індустрія людиноподібної робототехніки вступає в нову еру, орієнтовану не тільки на промисловість, а на емоційну взаємодію з людиною. Недавні розробки в галузі дуже реалістичних облич людиноподібних роботів стали вірусними в інтернеті, викликавши дискусію про те, чи стане реалістична зовнішність ключем до комерційного успіху в людиноподібній робототехніці, пише Фокус.

У соціальних мережах активно обговорюють роботів Origin V1 від китайської компанії AheadForm, які мають дуже реалістичний вираз обличчя. Ці роботи з впровадженим ШІ можуть оглядати все навколо, реагувати на навколишнє оточення, моргати, посміхатися і висловлювати інші емоції.

На думку експертів, людиноподібні роботи, здатні виконувати промислові завдання, вже існують, але справжня проблема полягає в тому, щоб зробити роботів емоційно інтерактивними. Деякі експерти вважають, що людиноподібні роботи без виразних облич можуть бути функціональними, але не здатні встановлювати емоційні зв'язки з людьми, що вважається вирішальним фактором для споживчого попиту.

Вважається, що людиноподібні роботи, які просто виконують промислові завдання, можуть не бути справжньою технологічною революцією, якщо дешевші роботизовані маніпулятори можуть виконувати ту саму роботу ефективніше.

Кілька китайських компаній, що виробляють роботів, уже продемонстрували людиноподібні голови з дуже реалістичною мімікою, використовуючи синтетичну шкіру і системи штучного інтелекту, які дають змогу роботам імітувати людські емоції в режимі реального часу. Це робить взаємодію роботів з людиною більш природною.

Такі розробки дають змогу припустити, що майбутнє людиноподібних роботів може залежати менше від механічних рухів і більше від взаємодії людини і робота. Якщо роботи працюватимуть разом із людьми у сфері послуг, емоційна комунікація та міміка можуть стати чарівними функціями.

Деякі експерти стверджують, що людиноподібні роботи на даному етапі є, по суті, демонстрацією технологічних можливостей, а не економічно ефективними машинами. Інші вважають, що необхідно зробити роботів більш схожими на людину.

Схоже, що галузь рухається в бік останнього підходу. У міру того, як штучний інтелект покращує сприйняття, мовлення та емоційну взаємодію, людиноподібні роботи можуть дедалі частіше проєктуватися не просто для роботи, а й для спілкування та соціальної взаємодії. Якщо це станеться, найважливішим компонентом майбутніх людиноподібних роботів можуть стати зовсім не ноги або руки, а обличчя.

Як уже писав Фокус, у США відбувається щось дивне: роботи руйнують міську інфраструктуру.

Також Фокус писав про те, що Китай показав нову лазерну зброю для знищення дронів за лічені секунди.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.