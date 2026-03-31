Компания Airbus представила перехватчик "Хищная птица" для уничтожения дронов (фото)

Первый испытательный полет нового беспилотника-перехватчика от Airbus прошел успешно. Он поразил ракетами дрон-камикадзе.

Компания Airbus провела первое испытание нового автономного перехватчика дронов под названием "Хищная птица". Первый полет беспилотника-перехватчика состоялся на военном полигоне на севере Германии. Перехватчик успешно уничтожил свою цель, пишет Фокус.

Современные военные конфликты показали, что дрон-камакадзе представялют очень большую проблему для систем ПВО. Такие дроны стоят недорого, если сравнивать со стоимостью ракет, которые используются для их поражения. Поэтому современные системы ПВО требуют наличия таких же недорогих средств поражения.

Поэтому компания создала дрон-перехватчик "Хищная птица". Он позиционируется как недорогой беспилотник, который можно производить в больших количествах и интегрировать в архитектуру систем противовоздушной обороны НАТО. Таким образом решает проблема, когда для уничтожения недорого дрона-камикадзе, который представляет угрозу для критически важных объектов, используются дорогие средства поражения.

Во время первого полета перехватчик "Хищная птица" самостоятельно обнаружил и классифицировал дрон-камикадзе. После этого перехватчик выпустил ракету класса "воздух-воздух" Mark I, созданную компанией Frankenburg Technologies, и уничтожил цель. В компании Airbus подчеркнули, что недорогим в произвосдтве явлется не толко новый перехватчик, но и ракет, которое он использует для поражения целей.

Длина беспилотника-перехватчика "Хищная птица", который является многоразовым, составляет 3,1 метра, а размах крыла — 2,5 метра. Максимальная взлетная масса составляет 160 килограммов. Во время испытания перехватчик был оснащен четырьмя ракетами Mark I, но он может нести до восьми ракет. Каждая ракета весит менее 2 кг и имеет длину 65 сантиметров. Ракета Mark I летит на высокой дозвуковой скорости, а ее дальность поражения составляет до 1,5 км. В Airbus заявили, что это самые легкие ракеты-перехватчики, разработанные на сегодняшний день. Они оснащены осколочной боевой частью, предназначенной для нейтрализации целей на близком расстоянии. Это значит, что перехватчик "Хищная птица" может уничтожать несколько целей за один вылет при сравнительно низкой стоимости уничтожения цели.

Беспилотник "Хищная птица" может выступать в качестве мобильного перехватчика в рамках более крупных систем ПВО.

Airbus планирует провести дополнительные испытания в течение 2026 года. Компания стремится доказать потенциальным покупателям этого оружия его полную готовность к применению во время реальной войны.

При написании материала использованы источники: Airbus, Interesting Engineering.