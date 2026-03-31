Робот Xiaomi потеет как человек во время сборки автомобилей: у него новая рука (видео)

Рука человекоподобного робота CyberOne теперь имеет искусственное потоотделение для регулирования температуры.

Компания Xiaomi провела модернизацию своего человекоподобного робота CyberOne. Теперь робот имеет новую тактильную бионическую руку. Она сочетает в себе высокоточное сенсорное управление, улучшенную ловкость и необычную систему жидкостного охлаждения, вдохновленную человеческим потоотделением, пишет Фокус.

Новая рука робота CyberOne значительно меньше предыдущей версии, теперь она соответствует руке взрослого человека ростом 170 см. Новая бионическая рука также обладает большей ловкостью. Компания Xiaomi заявила, что рука робота CyberOne имеет на 83% больше степеней свободы, что приближает ее к стандарту человеческой руки, составляющему примерно 22–27 степеней свободы, необходимых для сложного манипулирования объектами.

Новая рука обладает тактильным распознаванием всей ладони. Зона чувствительности охватывает около 8200 квадратных миллиметров, что позволяет роботу обнаруживать давление и контакт по всей ладони, а не только на кончиках пальцев. Это важно, поскольку многие роботизированные руки в основном полагаются на системы машинного зрения и датчики на кончиках пальцев. Тактильное распознавание всей ладони позволяет роботу продолжать манипулировать объектами даже при наличии препятствий для камер.

Новая рука робота CyberOne выдерживает более 150 000 циклов захвата, что значительно выше порога отказа, составляющего примерно 10 000 циклов.

Одной из самых необычных особенностей новой руки робота CyberOne является система жидкостного охлаждения, разработанная для решения проблемы перегрева мощных двигателей, используемых в роботизированных руках.

Двигатели руки робота могут выделять значительное количество тепла во время непрерывной работы. Для решения этой проблемы компания Xiaomi интегрировала в руку каналы жидкостного охлаждения из металла, напечатанные на 3D-принтере, которые функционируют как потовые железы человека.

Перегрев может снизить производительность двигателей роботизированной руки, сократить срок службы ее компонентов и ограничить время непрерывной работы. Поэтому хорошее охлаждение играет решающую роль в эффективности человекоподобных роботов.

Испытания новой руки проводились, когда роботы CyberOne занимались сборкой автомобилей компании Xiaomi. Модернизация руки привела к тому, что роботы показали почти 100% успех при закручивании гаек в течение трех часов работы.

Xiaomi предполагает, что сочетание тактильного восприятия всей ладонью с активным жидкостным охлаждением может помочь человекоподобным роботам непрерывно и эффективно работать на производстве. В данном случае ловкость, надежность и термостойкость бионических рук имеют решающее значение для применения человекоподобных роботов в промышленности.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что уже скоро искусственный интеллект может пройти самый сложный экзамен, созданный людьми.

Также Фокус писал о том, что компания Airbus представила новый перехватчик "Хищная птица" для уничтожения дронов.

При написании материала использованы источники: Xiaomi, Interesting Engineering.