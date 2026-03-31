Робот Xiaomi потіє як людина під час складання автомобілів: у нього нова рука (відео)

Рука людиноподібного робота CyberOne тепер має штучне потовиділення для регулювання температури.

Компанія Xiaomi провела модернізацію свого людиноподібного робота CyberOne. Тепер робот має нову тактильну біонічну руку. Вона поєднує в собі високоточне сенсорне управління, поліпшену спритність і незвичайну систему рідинного охолодження, натхненну людським потовиділенням, пише Фокус.

Нова рука робота CyberOne значно менша за попередню версію, тепер вона відповідає руці дорослої людини зростом 170 см. Нова біонічна рука також має більшу спритність. Компанія Xiaomi заявила, що рука робота CyberOne має на 83% більше ступенів свободи, що наближає її до стандарту людської руки, що становить приблизно 22-27 ступенів свободи, необхідних для складного маніпулювання об'єктами.

Нова рука має тактильне розпізнавання всієї долоні. Зона чутливості охоплює близько 8200 квадратних міліметрів, що дає змогу роботу виявляти тиск і контакт по всій долоні, а не тільки на кінчиках пальців. Це важливо, оскільки багато роботизованих рук в основному покладаються на системи машинного зору і датчики на кінчиках пальців. Тактильне розпізнавання всієї долоні дає змогу роботу продовжувати маніпулювати об'єктами навіть за наявності перешкод для камер.

Нова рука робота CyberOne витримує понад 150 000 циклів захоплення, що значно вище за поріг відмови, який становить приблизно 10 000 циклів.

Однією з найнезвичніших особливостей нової руки робота CyberOne є система рідинного охолодження, розроблена для розв'язання проблеми перегріву потужних двигунів, що використовуються в роботизованих руках.

Двигуни руки робота можуть виділяти значну кількість тепла під час безперервної роботи. Для вирішення цієї проблеми компанія Xiaomi інтегрувала в руку канали рідинного охолодження з металу, надруковані на 3D-принтері, які функціонують як потові залози людини.

Перегрів може знизити продуктивність двигунів роботизованої руки, скоротити термін служби її компонентів і обмежити час безперервної роботи. Тому хороше охолодження відіграє вирішальну роль в ефективності людиноподібних роботів.

Випробування нової руки проводилися, коли роботи CyberOne займалися складанням автомобілів компанії Xiaomi. Модернізація руки призвела до того, що роботи показали майже 100% успіх при закручуванні гайок протягом трьох годин роботи.

Xiaomi припускає, що поєднання тактильного сприйняття всією долонею з активним рідинним охолодженням може допомогти людиноподібним роботам безперервно й ефективно працювати на виробництві. У цьому разі спритність, надійність і термостійкість біонічних рук мають вирішальне значення для застосування людиноподібних роботів у промисловості.

Під час написання матеріалу використано джерела: Xiaomi, Interesting Engineering.