Половина пути пройдена: "Артемида-2" теперь ближе к Луне, чем к Земле (фото)
Ученые сообщили, что комический корабль "Орион" который направляется к Луне, прошел половину пути к спутнику Земли. В миссии "Артемида-2", участвуют астронавты Кристина Кох, Джереми Хансен, Виктор Гловер и Рейд Визман.
Космический корабль "Орион" прошел половину пути между Землей и Луной примерно через два дня после запуска из Космического центра имени Кеннеди, пишет Фокус.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Кох заявила, что экипаж обрадовался, когда им сообщили о достижении этой вехи. Она также отметила: "Сейчас мы видим Луну из люка стыковки, это прекрасный вид".
На утро субботы данные миссии показали, что космический корабль пролетел более 229 000 километров от Земли. Изображения, опубликованные NASA, включали полный вид Земли, на котором видны голубые океаны и большие облачные образования. После запуска и включения двигателей, которые вывели космический корабль на траекторию, экипаж перешел к рутинным проверкам и выполнению задач на борту.
Джереми Хансен описал свою реакцию во время пресс-конференции, сказав: "Я просто не мог в это поверить, это настолько необыкновенно". О своем первом путешествии в космос он добавил: "Мне здесь очень нравится... Пейзажи необыкновенные", и отметил, что плавание в невесомости заставило его чувствовать себя "как маленький ребенок".
Экипаж продолжает тестировать оборудование и готовиться к будущим наблюдениям. Запланированные задачи включают медицинские демонстрации и проверки систем, направленные на обеспечение готовности к сближению с Луной. NASA подтвердило, что системы функционируют должным образом и что астронавты остаются в "отличном настроении", поддерживая связь со своими семьями.
Один из следующих критических этапов предусматривает вход в "лунную сферу влияния", когда гравитация Луны становится сильнее притяжения Земли к космическому кораблю. Этот переход необходим для маневрирования "Ориона" вокруг Луны. В случае успеха миссия может отправить людей дальше от Земли, чем когда-либо прежде. Вайзман подчеркнул масштабность усилий, заявив: "Отправить четырех людей на расстояние 250 000 миль — это титанический труд, и мы только сейчас осознаем всю серьезность этого".Важно
Миссия основывается на предыдущих достижениях, таких как "Аполлон-8", который более 50 лет назад впервые облетел Луну с астронавтами на борту. В отличие от предыдущих миссий, "Артемида-2" является частью долгосрочной стратегии по установлению постоянного присутствия человека на Луне, включая планы относительно будущей базы, которая могла бы поддерживать дальнейшие космические миссии.
При написании этого материала использованы источники: Phys.org.