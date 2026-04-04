Половина пути пройдена: "Артемида-2" теперь ближе к Луне, чем к Земле (фото)

Ученые сообщили, что комический корабль "Орион" который направляется к Луне, прошел половину пути к спутнику Земли. В миссии "Артемида-2", участвуют астронавты Кристина Кох, Джереми Хансен, Виктор Гловер и Рейд Визман.

Космический корабль "Орион" прошел половину пути между Землей и Луной примерно через два дня после запуска из Космического центра имени Кеннеди, пишет Фокус.

Кох заявила, что экипаж обрадовался, когда им сообщили о достижении этой вехи. Она также отметила: "Сейчас мы видим Луну из люка стыковки, это прекрасный вид".

Фото: NASA

На утро субботы данные миссии показали, что космический корабль пролетел более 229 000 километров от Земли. Изображения, опубликованные NASA, включали полный вид Земли, на котором видны голубые океаны и большие облачные образования. После запуска и включения двигателей, которые вывели космический корабль на траекторию, экипаж перешел к рутинным проверкам и выполнению задач на борту.

Джереми Хансен описал свою реакцию во время пресс-конференции, сказав: "Я просто не мог в это поверить, это настолько необыкновенно". О своем первом путешествии в космос он добавил: "Мне здесь очень нравится... Пейзажи необыкновенные", и отметил, что плавание в невесомости заставило его чувствовать себя "как маленький ребенок".

Экипаж продолжает тестировать оборудование и готовиться к будущим наблюдениям

Экипаж продолжает тестировать оборудование и готовиться к будущим наблюдениям. Запланированные задачи включают медицинские демонстрации и проверки систем, направленные на обеспечение готовности к сближению с Луной. NASA подтвердило, что системы функционируют должным образом и что астронавты остаются в "отличном настроении", поддерживая связь со своими семьями.

Один из следующих критических этапов предусматривает вход в "лунную сферу влияния", когда гравитация Луны становится сильнее притяжения Земли к космическому кораблю. Этот переход необходим для маневрирования "Ориона" вокруг Луны. В случае успеха миссия может отправить людей дальше от Земли, чем когда-либо прежде. Вайзман подчеркнул масштабность усилий, заявив: "Отправить четырех людей на расстояние 250 000 миль — это титанический труд, и мы только сейчас осознаем всю серьезность этого".

Миссия основывается на предыдущих достижениях, таких как "Аполлон-8", который более 50 лет назад впервые облетел Луну с астронавтами на борту. В отличие от предыдущих миссий, "Артемида-2" является частью долгосрочной стратегии по установлению постоянного присутствия человека на Луне, включая планы относительно будущей базы, которая могла бы поддерживать дальнейшие космические миссии.

При написании этого материала использованы источники: Phys.org.