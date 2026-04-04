Половину шляху пройдено: "Артеміда-2" тепер ближче до Місяця, ніж до Землі (фото)

Вчені повідомили, що комічний корабель "Оріон" який прямує до Місяця, пройшов половину шляху до супутника Землі. У місії "Артеміда-2", беруть участь астронавти Крістіна Кох, Джеремі Гансен, Віктор Гловер та Рейд Візман.

Космічний корабель "Оріон" пройшов половину шляху між Землею та Місяцем приблизно через два дні після запуску з Космічного центру імені Кеннеді, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кох заявила, що екіпаж зрадів, коли їм повідомили про досягнення цієї віхи. Вона також зазначила: "Зараз ми бачимо Місяць з люка стикування, це прекрасний краєвид".

На ранок суботи дані місії показали, що космічний корабель пролетів понад 229 000 кілометрів від Землі. Зображення, опубліковані NASA, включали повний вид Землі, на якому видно блакитні океани та великі хмарні утворення. Після запуску та включення двигунів, що вивели космічний корабель на траєкторію, екіпаж перейшов до рутинних перевірок та виконання завдань на борту.

Відео дня

Джеремі Гансен описав свою реакцію під час прес-конференції, сказавши: "Я просто не міг у це повірити, це настільки надзвичайно". Про свою першу подорож у космос він додав: "Мені тут дуже подобається… Краєвиди надзвичайні", і зазначив, що плавання в невагомості змусило його почуватися "як маленька дитина".

Екіпаж продовжує тестувати обладнання та готуватися до майбутніх спостережень. Заплановані завдання включають медичні демонстрації та перевірки систем, спрямовані на забезпечення готовності до зближення з Місяцем. NASA підтвердило, що системи функціонують належним чином і що астронавти залишаються в "чудовому настрої", підтримуючи зв'язок зі своїми родинами.

Один із наступних критичних етапів передбачає вхід у "місячну сферу впливу", коли гравітація Місяця стає сильнішою за тяжіння Землі до космічного корабля. Цей перехід є необхідним для маневрування "Оріона" навколо Місяця. У разі успіху місія може відправити людей далі від Землі, ніж будь-коли раніше. Вайзман наголосив на масштабності зусиль, заявивши: "Відправити чотирьох людей на відстань 250 000 миль — це титанічна праця, і ми лише зараз усвідомлюємо всю серйозність цього".

Важливо

Місія ґрунтується на попередніх досягненнях, таких як "Аполлон-8", який понад 50 років тому вперше облетів Місяць з астронавтами на борту. На відміну від попередніх місій, "Артеміда-2" є частиною довгострокової стратегії щодо встановлення постійної присутності людини на Місяці, включаючи плани щодо майбутньої бази, яка могла б підтримувати подальші космічні місії.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Phys.org.