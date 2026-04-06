Им здесь не место: какие уникальные сокровища хранятся не в тех музеях, где следовало бы (фото)

Исследователи назвали несколько уникальных предметов, которые сегодня хранятся в именитых музеях, хотя на самом деле должны были бы находиться в совсем ином месте.

В последние годы наблюдается рост общественного интереса к происхождению музейных экспонатов — откуда и как появились музейные сообщества. По словам Гилберта Лупфера из Немецкого фонда утраченного искусства, статистика указывает на то, что учреждения, которые чаще всего подвергаются критике за искажение деталей происхождения, как правило, считаются ведущими музеями мира, пишет Фокус.

Некоторые эксперты утверждают, что более авторитетные учреждения лучше подготовлены к уходу за хрупкими, ценными артефактами, что приводит к дебатам о том, уместно ли одному учреждению или музею "владеть" ценными предметами прошлого.

Теперь исследователи назвали несколько культурно значимых артефактов, которые, возможно, должны находиться в другом месте, но до сих пор хранятся в далеких музеях.

Джикджи

Джикджи — старейшая известная в мире книга, напечатанная с помощью подвижных металлических шрифтов — в 1377 году, за 78 лет до Библии Гутенберга. Этот документ чрезвычайно важен и признан ЮНЕСКО "Памятью мира". В настоящее время он хранится в Национальной библиотеке Франции.

Данные указывают на то, что французский дипломат "приобрел" Джикджи вместе с несколькими сотнями других древних корейских книг в начале 20 века. В 1952 году книга впервые попала в собрание Национальной библиотеки Франции и была официально идентифицирована только корейским ученым, работавшим в восточноазиатском отделе библиотеки, в 1972 году. Несмотря на усилия правительства и частных лиц Кореи по возвращению Джикджи, Национальная библиотека Франции отказала в этом, заявив, что книга является "сокровищем человечества".

Цифровые фотографии двух страниц из Джикджи Фото: Wikimedia Commons

Бюст Нефертити

По словам египтолога Людвига Борхардта, хрупкий известняковый бюст древнеегипетской царицы Нефертити сегодня находится в центре одного из самых известных археологических споров. Известно, что бюст, которому почти 3400 лет, был впервые "представлен" в 1913 году в Новом музее Берлина, где он в основном и находится с тех пор.

Представители Египта давно стремятся вернуть культовую скульптуру. Более того, Египет также оспаривал законность вывоза Нефертити в Германию, но безрезультатно. В 2023 году страна заявила, что не планирует возвращать артефакт.

Бюст Нефертити Фото: Wikimedia Commons

Алмаз Кох-и-Нур

С середины 19 века алмаз весом 105 карат украшал короны и экспонаты различных британских монахов, а в последнее время — корону покойной королевы Елизаветы I. Согласно письменным источникам, алмаз появился на территории современной Индии около 14 века, а в 1849 году попал в британское владение после аннексии Соединенным Королевством Сикхской империи.

Данные обзора исторического значения алмаза 2009 года показывают, что Индия, Пакистан, Иран и Афганистан запросили возвращение алмаза, однако Британия не планирует возвращать реликвию.

Мраморные скульптуры Парфенона

Мраморные скульптуры Парфенона также известны как мраморные скульптуры Элгина и были названы в честь британского дипломата, который привез их в Великобританию в 1801 году. Эти мраморные скульптуры представляют собой коллекцию древнегреческих скульптур, которая состоит из:

15 метоп;

17 фигур на фронтоне;

75 метров оригинального фриза.

Сегодня коллекция находится в Британском музее, попечительский совет которого утверждает, что действия Элгина были "тщательно расследованы парламентским комитетом в 1816 году и признаны полностью законными". Греция не согласна с этим утверждением, но не может вернуть скульптуры.

Сокровища Приама

Сокровища Приама — клад золота и других артефактов, обнаруженный европейскими археологами Франком Калвертом и Генрихом Шлиманом в гомеровской Трое, ныне входящей в состав Турции, в 1873 году.

По данным экспертов Берлинского музея, Шлиман был уверен, что обнаружил золотые и серебрянные коллекции Приама, последнего царя Трои. После юридической тяжбы с османскими властями Шлиман вывез сокровища из империи, позже достигнув финансового соглашения. В конечном итоге находки были переданы в музеи Берлина.

Во время Второй мировой войны коллекция была спрятана в Германии для сохранности, а затем оказалась в СССР. В 1998 году современное российское государство объявило сокровища Приама российской собственностью, и артефакты в конечном итоге оказались в Пушкинском музее в Москве, где находятся до сих пор.

Жена Шлимана, София, в золотых украшениях из сокровищницы Приама, найденных ее мужем Фото: Wikimedia Commons

При написании использовались материалы Gizmodo, The New York Times.