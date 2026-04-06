Їм тут не місце: які унікальні скарби зберігаються не в тих музеях, де варто було б (фото)

Дослідники назвали кілька унікальних предметів, які сьогодні зберігаються в іменитих музеях, хоча насправді мали б перебувати в зовсім іншому місці.

Останніми роками спостерігається зростання суспільного інтересу до походження музейних експонатів — звідки і як з'явилися музейні спільноти. За словами Гілберта Лупфера з Німецького фонду втраченого мистецтва, статистика вказує на те, що установи, які найчастіше піддаються критиці за спотворення деталей походження, як правило, вважаються провідними музеями світу, пише Фокус.

Деякі експерти стверджують, що більш авторитетні установи краще підготовлені до догляду за тендітними, цінними артефактами, що призводить до дебатів про те, чи доречно одній установі або музею "володіти" цінними предметами минулого.

Тепер дослідники назвали кілька культурно значущих артефактів, які, можливо, мали б перебувати в іншому місці, але досі зберігаються в далеких музеях.

Джикджі

Джикджі — найстаріша відома у світі книга, надрукована за допомогою рухомих металевих шрифтів — 1377 року, за 78 років до Біблії Гутенберга. Цей документ надзвичайно важливий і визнаний ЮНЕСКО "Пам'яттю світу". Нині він зберігається в Національній бібліотеці Франції.

Дані вказують на те, що французький дипломат "придбав" Джікджі разом із кількома сотнями інших стародавніх корейських книг на початку 20 століття. У 1952 році книга вперше потрапила до зібрання Національної бібліотеки Франції та була офіційно ідентифікована тільки корейським вченим, який працював у східноазіатському відділі бібліотеки, 1972 року. Незважаючи на зусилля уряду і приватних осіб Кореї щодо повернення Джікджі, Національна бібліотека Франції відмовила в цьому, заявивши, що книга є "скарбом людства".

Цифрові фотографії двох сторінок із Джикджі Фото: чума

Бюст Нефертіті

За словами єгиптолога Людвіга Борхардта, тендітне вапнякове погруддя давньоєгипетської цариці Нефертіті сьогодні перебуває в центрі однієї з найвідоміших археологічних суперечок. Відомо, що погруддя, якому майже 3400 років, було вперше "презентовано" в 1913 році в Новому музеї Берліна, де воно здебільшого й перебуває відтоді.

Представники Єгипту давно прагнуть повернути культову скульптуру. Ба більше, Єгипет також оскаржував законність вивезення Нефертіті до Німеччини, але безрезультатно. У 2023 році країна заявила, що не планує повертати артефакт.

Бюст Нефертіті Фото: чума

Алмаз Кох-і-Нур

Із середини 19 століття алмаз вагою 105 карат прикрашав корони та експонати різних британських ченців, а останнім часом — корону покійної королеви Єлизавети I. Згідно з письмовими джерелами, алмаз з'явився на території сучасної Індії приблизно в 14 столітті, а 1849 року потрапив у британське володіння після анексії Сполученим Королівством Сикхської імперії.

Дані огляду історичного значення алмазу 2009 року показують, що Індія, Пакистан, Іран та Афганістан запросили повернення алмазу, проте Британія не планує повертати реліквію.

Мармурові скульптури Парфенона

Мармурові скульптури Парфенона також відомі як мармурові скульптури Елгіна, їх назвали на честь британського дипломата, який привіз їх до Великої Британії 1801 року. Ці мармурові скульптури являють собою колекцію давньогрецьких скульптур, яка складається з:

15 метоп;

17 фігур на фронтоні;

75 метрів оригінального фризу.

Сьогодні колекція перебуває в Британському музеї, опікунська рада якого стверджує, що дії Елгіна були "ретельно розслідувані парламентським комітетом у 1816 році та визнані повністю законними". Греція не згодна з цим твердженням, але не може повернути скульптури.

Скарби Пріама

Скарби Пріама — скарб золота та інших артефактів, виявлений європейськими археологами Франком Калвертом і Генріхом Шліманом у гомерівській Трої, яка нині входить до складу Туреччини, 1873 року.

За даними експертів Берлінського музею, Шліман був упевнений, що виявив золоті та срібні колекції Пріама, останнього царя Трої. Після юридичної тяжби з османською владою Шліман вивіз скарби з імперії, пізніше досягнувши фінансової угоди. Зрештою знахідки були передані в музеї Берліна.

Під час Другої світової війни колекція була захована в Німеччині для збереження, а потім опинилася в СРСР. У 1998 році сучасна російська держава оголосила скарби Пріама російською власністю, і артефакти зрештою опинилися в Пушкінському музеї в Москві, де перебувають досі.

Дружина Шлімана, Софія, у золотих прикрасах зі скарбниці Пріама, знайдених її чоловіком Фото: чума

Під час написання використовували матеріали Gizmodo, The New York Times.