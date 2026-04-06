В недрах Земли происходят странные вещи: "подземелье" планеты впервые нанесли на карту (видео)

Исследователи впервые в истории составили карту недр мантии Земли, вблизи ее соприкосновения с самым сердцем нашей планеты.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета претерпела множество изменений: затонувшие плиты давно исчезнувших тектонических плит все еще перемещаются внутри планеты, глубоко под нашими ногами, пишет Фокус.

В новом исследовании геологи попытались составить карту основания мантии, вблизи места ее соприкосновения с ядром планеты. Команда обнаружила, что эти субдуцированные плиты могут оказывать гораздо большее влияние, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что со стороны наша планета может выглядеть как твердый шар из камня, она не является такой. По словам исследователей, Землю лучше описать как многослойный пучок глины, части которого могут смещаться и деформироваться в течение огромных промежутков времени. Наиболее ярким примером на поверхности является сверхмедленное движение земных континентов, однако значительные движения происходят и глубоко под корой в мантии.

В ново исследовании команда из Калифорнийского университета и Университета штата Аризона стремилась получить более четкое представление об этих невидимых динамических процессах. Для этого ученые проанализировали почти 75% самого нижнего слоя мантии, расположенного чуть выше границы ядра и мантии, примерно в 2900 километрах ниже поверхности.

Команда собрала и проанализировала данные более чем 16 миллионов сейсмограмм, полученных из 24 центров обработки данных по всему миру. Результаты обнаружили явление, известное как сейсмическая анизотропия — вариации скорости сейсмических волн, распространяющиеся по частям нижней мантии. Отметим, что модели и ранее предсказывали это явление, но теперь ученые обнаружили свидетельства этого явления на двух третях исследованной ими области нижней мантии.

По словам ведущего автора исследования из Калифорнийского университета Джонатана Вольфа, они с коллегами обнаружили, что большая часть движения в мантии обусловлена конвекцией — циркуляцией горных пород, подобной движению лавовой лампы, вызванной теплом, излучаемым из ядра к поверхности. Однако данные указывают на то, что важную роль играют и другие факторы.

Команда обнаружила, что большая часть анизотропии наблюдается в местах, где, по мнению исследователей, плотные фрагменты океанической литосферы глубоко погрузились в мантию на конвергентных границах плит, образуя так называемые субдуцированные плиты. По мере того, как плиты опускаются в теплы недра, они деформируются и смещают материал под сильным давлением и нагревом. Исследователи предполагают, что такое поведение, по-видимому, имеет прямую связь с наблюдаемыми ими анизотропными закономерностями.

По словам Вольфа, многое во внутреннем устройстве Земли все еще остается неизвестным. Например, самая глубокая скважина, пробуренная человеком вглубь Земли, составляет 12,26 километра — не более чем "царапина" на теле планеты. В результате большинство научных знаний о внутреннем строении нашей планеты получено с помощью дистанционного зондирования, а не прямых наблюдений.

При написании использовались материалы The Seismic Record, IFLScience.