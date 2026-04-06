У надрах Землі відбуваються дивні речі: "підземелля" планети вперше нанесли на карту (відео)

Дослідники вперше в історії склали карту надр мантії Землі, поблизу її зіткнення з самим серцем нашої планети.

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета зазнала безліч змін: затонулі плити тектонічних плит, що давно зникли, все ще переміщаються всередині планети, глибоко під нашими ногами, пише Фокус.

У новому дослідженні геологи спробували скласти карту основи мантії, поблизу місця її зіткнення з ядром планети. Команда виявила, що ці субдуковані плити можуть чинити набагато більший вплив, ніж вважалося раніше.

Попри те, що з боку наша планета може виглядати як тверда куля з каменю, вона не є такою. За словами дослідників, Землю краще описати як багатошаровий пучок глини, частини якого можуть зміщуватися та деформуватися протягом величезних проміжків часу. Найяскравішим прикладом на поверхні є надповільний рух земних континентів, проте значні рухи відбуваються і глибоко під корою в мантії.

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету та Університету штату Аризона прагнула отримати більш чітке уявлення про ці невидимі динамічні процеси. Для цього вчені проаналізували майже 75% найнижчого шару мантії, розташованого трохи вище за кордон ядра і мантії, приблизно за 2900 кілометрів нижче поверхні.

Команда зібрала і проаналізувала дані більш ніж 16 мільйонів сейсмограм, отриманих з 24 центрів обробки даних по всьому світу. Результати виявили явище, відоме як сейсмічна анізотропія — варіації швидкості сейсмічних хвиль, що поширюються по частинах нижньої мантії. Зазначимо, що моделі й раніше передбачали це явище, але тепер учені виявили свідчення цього явища на двох третинах дослідженої ними області нижньої мантії.

За словами провідного автора дослідження з Каліфорнійського університету Джонатана Вольфа, вони з колегами виявили, що більша частина руху в мантії зумовлена конвекцією — циркуляцією гірських порід, подібною до руху лавової лампи, спричиненої теплом, випромінюваним із ядра до поверхні. Однак дані вказують на те, що важливу роль відіграють й інші чинники.

Команда виявила, що більша частина анізотропії спостерігається в місцях, де, на думку дослідників, щільні фрагменти океанічної літосфери глибоко занурилися в мантію на конвергентних кордонах плит, утворюючи так звані субдуковані плити. У міру того, як плити опускаються в теплі надра, вони деформуються і зміщують матеріал під сильним тиском і нагріванням. Дослідники припускають, що така поведінка, мабуть, має прямий зв'язок зі спостережуваними ними анізотропними закономірностями.

За словами Вольфа, багато чого у внутрішньому устрої Землі все ще залишається невідомим. Наприклад, найглибша свердловина, пробурена людиною вглиб Землі, становить 12,26 кілометра — не більше ніж "подряпина" на тілі планети. У результаті більшість наукових знань про внутрішню будову нашої планети отримано за допомогою дистанційного зондування, а не прямих спостережень.

Під час написання використовували матеріали The Seismic Record, IFLScience.