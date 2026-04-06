Соседняя с Китаем страна берет на вооружение дроны-камикадзе с дальностью действия 1000 км

Япония, вероятно, собирается отойти от оборонительной стратегии, заложенной после Второй мировой войны. Страна восходящего Солнца собирается взять на вооружение недорогие дроны-камикадзе, чтобы в случае войны иметь возможность противостоять Китаю.

Япония объявила о планах по созданию флота беспилотников-камикадзе для противодействия угрозам со стороны Китая. Япония надеется разработать множество дешевых и дальнобойных дронов с дальностью действия 1000 км, способных в будущем сокрушить любого потенциального противника. Новая военная стратегия страны предполагает использовать вместо дорогих ракет недорогие дроны-камикадзе, которые же показали свою эффективность во время войны в Украине и Иране. Это признак того, что Япония, похоже, отходит от своей 80-летней приверженности исключительно оборонительной военной стратегии, пишет Фокус.

Дрон-камикадзе – это барражирующий боеприпас, способный летать на большие расстояния. Такой беспилотник выявляет, отслеживает цель и наносит удар. Примерами таких дронов являются иранские Shahed-136, американские Switchblade и российские дроны "Ланцет". Такие системы вооружения дешевы, их трудно c,bnm, и они доказали свою высокую эффективность.

Именно стоимость является уникальным преимуществом этого вида оружия. Хотя цены варьируются, производство хорошего дрона-камикадзе стоит в среднем 35 000 долларов. Это значительно дешевле, чем, например, крылатая ракета, стоимость которой может превышать 1 миллион долларов за штуку.

Таким образом, по цене одной крылатой ракеты можно купить 28-30 дронов-камикадзе. При использовании в больших количествах такие беспилотники теоретически могут подавить противовоздушную оборону.

Что касается дальности полета в 1000 км, то это позволит Японии наносить удары по прибрежным городам Китая. Это даст Японии мощные возможности для контрнаступления в случае серьезной угрозы. В то же время такие беспилотники, вероятно, должны стать мощным сдерживающим фактором, если Китай решит атаковать Японию или ее союзников.

Эксперты считают, что новая военная стратегия Япония предусматривает многоуровневый удар по противнику в случае войны. Это означает, что Япония будет сначала отправлять рои дешевых беспилотников во время удара. Теоретически, это позволило бы перегрузить и ослабить противовоздушную оборону противника, открыв путь для последующего удара ракетами по ключевым целям.

Япония планирует использовать дроны-камикадзе, которые будут запускаться не только с суши, но и с подводных лодок, а также кораблей. При этом стратегия включает в себя запуск и подводных дронов-камикадзе.

Япония также хочет модернизировать свой флот, оснастив корабли крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 км. В случае реализации это позволит флоту страны напрямую угрожать материковому Китаю и другим региональным игрокам, таким как Северная Корея.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering, South China Morning Post.