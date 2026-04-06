Сусідня з Китаєм країна бере на озброєння дрони-камікадзе з дальністю дії 1000 км

Японія, ймовірно, збирається відійти від оборонної стратегії, закладеної після Другої світової війни. Країна висхідного Сонця збирається взяти на озброєння недорогі дрони-камікадзе, щоб у разі війни мати можливість протистояти Китаю.

Японія оголосила про плани зі створення флоту безпілотників-камікадзе для протидії загрозам з боку Китаю. Японія сподівається розробити безліч дешевих і далекобійних дронів із дальністю дії 1000 км, здатних у майбутньому розтрощити будь-якого потенційного противника. Нова військова стратегія країни передбачає використовувати замість дорогих ракет недорогі дрони-камікадзе, які ж показали свою ефективність під час війни в Україні та Ірані. Це ознака того, що Японія, схоже, відходить від своєї 80-річної прихильності виключно оборонній військовій стратегії, пише Фокус.

Дрон-камікадзе — це баражувальний боєприпас, здатний літати на великі відстані. Такий безпілотник виявляє, відстежує ціль і завдає удару. Прикладами таких дронів є іранські Shahed-136, американські Switchblade і російські дрони "Ланцет". Такі системи озброєння дешеві, їх важко c,bnm, і вони довели свою високу ефективність.

Саме вартість є унікальною перевагою цього виду зброї. Хоча ціни варіюються, виробництво хорошого дрона-камікадзе коштує в середньому 35 000 доларів. Це значно дешевше, ніж, наприклад, крилата ракета, вартість якої може перевищувати 1 мільйон доларів за штуку.

Таким чином, за ціною однієї крилатої ракети можна купити 28-30 дронів-камікадзе. При використанні у великих кількостях такі безпілотники теоретично можуть придушити протиповітряну оборону.

Що стосується дальності польоту в 1000 км, то це дасть змогу Японії завдавати ударів по прибережних містах Китаю. Це дасть Японії потужні можливості для контрнаступу в разі серйозної загрози. Водночас такі безпілотники, ймовірно, мають стати потужним стримувальним фактором, якщо Китай вирішить атакувати Японію або її союзників.

Експерти вважають, що нова військова стратегія Японії передбачає багаторівневий удар по противнику в разі війни. Це означає, що Японія буде спочатку відправляти рої дешевих безпілотників під час удару. Теоретично, це дало б змогу перевантажити й послабити протиповітряну оборону противника, відкривши шлях для подальшого удару ракетами по ключових цілях.

Японія планує використовувати дрони-камікадзе, які запускатимуться не тільки з суші, а й з підводних човнів, а також кораблів. При цьому стратегія передбачає запуск і підводних дронів-камікадзе.

Японія також хоче модернізувати свій флот, оснастивши кораблі крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1600 км. У разі реалізації це дасть змогу флоту країни безпосередньо загрожувати материковому Китаю та іншим регіональним гравцям, таким як Північна Корея.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering, South China Morning Post.