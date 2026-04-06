Все мы состоим из звездной пыли: ученые создали ее в лаборатории (фото)

Исследователи создали имитацию звездного питомника для производства строительных блоков жизни.

Ученые успешно изготовили искусственную космическую пыль в лаборатории, предоставив новые подсказки о том, как строительные блоки жизни могли сформироваться в глубоком космосе задолго до появления планеты Земля, пишет Фокус.

Ученые из Сиднейского университета (Австралия) использовали простые газы и высоковольтное электричество, чтобы имитировать экстремальные условия, существующие вокруг умирающих звезд. В результате были получены богатые углеродом частицы, которые соответствуют инфракрасным характеристикам пыли, наблюдаемым по всей нашей галактике.

Это достижение предоставляет ученым возможность изучать сложную космическую химию без необходимости ждать падений на Землю редких метеоритов.

Подвергнув смесь азота, углекислого газа и ацетилена воздействию напряжения в 10 000 вольт, ученые создали плазму "тлеющего разряда". Это один из видов стационарного самостоятельного электрического разряда в газах. Этот процесс расщепляет молекулы газа и заставляет их рекомбинировать в твердые вещества.

"Это как если бы мы воссоздали в нашей лаборатории частичку Вселенной в бутылке. Можно создавать аналоговые среды в лаборатории и восстанавливать их структуру, используя инфракрасные спектральные отпечатки", — говорят ученые.

Ученые успешно изготовили искусственную космическую пыль в лаборатории Фото: BBC

Полученная космическая пыль содержит смесь из углерода, водорода, кислорода и азота. Это основные компоненты органических соединений, таких как аминокислоты, которые являются ключевыми компонентами жизни.

Учены6е стремятся создать базу данных этих инфракрасных сигнатур, чтобы помочь астрономам найти области космоса, где наиболее активна химия, имеющая отношение к жизни, что еще больше прольет свет на долгий путь от звездной пыли к биологической жизни. Известно, что умирающие звезды выбрасывают в космос химические элементы, из которых формируются органические соединения, давшие основу жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Поэтому говорят, что все мы состоим из звездной пыли.

"Создавая космическую пыль в лаборатории, мы можем исследовать интенсивность ионных столкновений и температуры, возникающие при образовании пыли в космосе. Это важно, если вы хотите понять среду внутри облаков космической пыли, где, как считается, происходят химические процессы, имеющие отношение к жизни", — говорят ученые.

