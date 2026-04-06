Усі ми складаємося із зоряного пилу: вчені створили його в лабораторії (фото)

Дослідники створили імітацію зоряного розплідника для виробництва будівельних блоків життя.

Вчені успішно виготовили штучний космічний пил у лабораторії, надавши нові підказки про те, як будівельні блоки життя могли сформуватися в глибокому космосі задовго до появи планети Земля, пише Фокус.

Вчені з Сіднейського університету (Австралія) використовували прості гази і високовольтну електрику, щоб імітувати екстремальні умови, які існують навколо зірок, що вмирають. У результаті було отримано багаті на вуглець частинки, які відповідають інфрачервоним характеристикам пилу, що спостерігаються по всій нашій галактиці.

Це досягнення надає вченим можливість вивчати складну космічну хімію без необхідності чекати падінь на Землю рідкісних метеоритів.

Піддавши суміш азоту, вуглекислого газу й ацетилену впливу напруги в 10 000 вольт, учені створили плазму "тліючого розряду". Це один із видів стаціонарного самостійного електричного розряду в газах. Цей процес розщеплює молекули газу і змушує їх рекомбінувати в тверді речовини.

"Це ніби ми відтворили в нашій лабораторії частинку Всесвіту в пляшці. Можна створювати аналогові середовища в лабораторії та відновлювати їхню структуру, використовуючи інфрачервоні спектральні відбитки", — кажуть учені.

Учені успішно виготовили штучний космічний пил у лабораторії Фото: BBC

Отриманий космічний пил містить суміш із вуглецю, водню, кисню та азоту. Це основні компоненти органічних сполук, таких як амінокислоти, які є ключовими компонентами життя.

Вчені прагнуть створити базу даних цих інфрачервоних сигнатур, щоб допомогти астрономам знайти області космосу, де найактивніша хімія, що має відношення до життя, що ще більше проллє світло на довгий шлях від зоряного пилу до біологічного життя. Відомо, що вмираючі зірки викидають у космос хімічні елементи, з яких формуються органічні сполуки, що дали основу життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Тому кажуть, що всі ми складаємося із зоряного пилу.

"Створюючи космічний пил у лабораторії, ми можемо досліджувати інтенсивність іонних зіткнень і температури, що виникають під час утворення пилу в космосі. Це важливо, якщо ви хочете зрозуміти середовище всередині хмар космічного пилу, де, як вважається, відбуваються хімічні процеси, що мають відношення до життя", — кажуть учені.

Фокус також писав про те, що компанія Ілона Маска оголосила про запуск ракети, призначеної для польотів на Марс.

Ще Фокус писав про те, що виявлено величезну "заборонену" планету й астрономи не можуть її пояснити.

Під час написання матеріалу використано джерела: Astrophysical Journal, Sky at Night Magazine.