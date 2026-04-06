Майже як зірка. Виявлено величезну "заборонену" планету: астрономи не можуть її пояснити

По-перше, цієї планети взагалі не повинно існувати. По-друге, вона має дуже дивний хімічний склад. Цей світ розміром з Юпітер поставив астрономів у глухий кут.

Три роки тому астрономи виявили планету TOI-5205 b класу газовий гігант, яка обертається навколо зірки класу червоний карлик на відстані 282 світлових роки від нас. Тепер учені провели нове дослідження дивного світу і виявилося, що це перший газовий гігант, який має у своєму складі набагато менше важких хімічних елементів, ніж подібні планети, а також його рідна зірка. Ця "заборонена" планета кидає виклик теоріям еволюції таких світів, пише Фокус.

Астрономи виявили планету TOI-5205 b у 2023 році за допомогою космічного телескопа TESS. Вчених здивувало те, що ця планета має приблизно 25% розміру своєї рідної зірки, тобто вона неймовірно величезна порівняно з червоним карликом. Це було настільки несумісне із законами фізики, що астрономи назвали її "забороненою" планетою. Річ у тім, що наявні моделі формування газових планет не можуть пояснити, яким чином біля невеликої зірки з'явилася така гігантська планета. Планета TOI-5205 b обертається навколо червоного карлика, який всього в 4 рази більший за Юпітер, але при цьому містить 40% маси Сонця.

Тепер астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб провели нове дослідження планети TOI-5205 b і виявили, що вона ще більш дивна. В її атмосфері концентрація важких хімічних елементів відносно водню нижча, ніж у газових гігантів Юпітер і Сатурн у Сонячній системі, що вказує на незвичайний процес формування "забороненої" планети. Водночас з'ясувалося, що металічність (концентрація елементів, важчих за водень і гелій) у TOI-5205 b нижча, ніж у відомих газових гігантів, а також, ніж у червоного карлика, навколо якого обертається цей дивний світ.

Головна теорія формування планет свідчить, що вони формуються в протопланетному диску, з газу і пилу, що оточує зірку. Такий диск являє собою матеріал, що залишився після формування зірки з туманності.

У протопланетному диску відбувається формування кам'янистих планет, таких як Земля, а також кам'янистих ядер, навколо яких накопичується величезна кількість газу і таким чином з'являються газові гіганти. Для того, щоб з'явилася величезна планета, кам'янисте ядро повинно мати масу щонайменше 10 мас Землі, щоб мати змогу своєю гравітацією притягнути до себе багато газу. Але у червоного карлика, навколо якого обертається планета TOI 5205 b, не було стільки залишкового матеріалу, що б таке ядро з'явилося. Тому астрономи досі не розуміють, яким чином могла сформуватися планета TOI 5205 b, якої, згідно з теорією, не повинно існувати.

За словами вчених, незвично низька металічність планети свідчить про те, що важкі хімічні елементи мігрували всередину неї під час формування, і тепер її внутрішня будова й атмосфера не змішуються. Ці результати вказують на дуже багату вуглецем і бідну киснем атмосферу планети.

Астрономи продовжать спостереження за TOI 5205 b, щоб зрозуміти, чому її хімічний склад відрізняється від складу рідної зірки і як цей світ міг сформуватися. Поки що є багато запитань, на які немає відповідей.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astronomical Journal, Futurism.