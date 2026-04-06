У самых голодных черных дыр во Вселенной заканчивается еда: что происходит (фото)

Астрономы изучили 1,3 миллиона галактик и 8000 сверхмассивных черных дыр, излучающих рентгеновское излучение, чтобы выяснить, почему эти космические монстры растут медленнее, чем когда-либо.

В течение многих лет астрономы задавались вопросом, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли гораздо медленнее в течение последних 10 миллиардов лет. Новое исследование предлагает решение этой загадки: черным дырам не хватает пищи в виде межзвездного газа, пишет Фокус.

Сверхмассивные черные дыры, которое находятся в центрах галактик обладают огромным аппетитом. Имея огромную гравитацию эти черные дыры поглощают очень много межзвездного газа, если являются активными. Именно этот неудержимый аппетит позволил сверхмассивным черным дырам стать огромными и приобрети массу, которая в миллионы и даже в миллиарды раз больше массы Солнца. При этом быстрый рост черных дыр произошел в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Однако примерно 10 миллиардов лет назад рост сверхмассивных черных дыр замедлился. Ученые давно задавались вопросом, почему это происходит: просто сейчас стало меньше черных дыр, поглощающих материю или же какая-то внешняя сила замедляет их рост?

Изучение роста черных дыр имеет решающее значение для понимания эволюции галактик и образования новых звезд, поскольку сверхмассивные черные дыры и их галактики эволюционируют вместе. Размеры сверхмассивных черных дыр также связаны с общей массой звезд в галактике.

Авторы нового исследования проанализировали данные наблюдений за 1,3 миллиона галактик и 8000 активных сверхмассивных черных дыр, которые выпускают рентгеновское излучение, чтобы определить, почему темпы роста черных дыр резко снизились.

Астрономы проверили три основные идеи. Например, поглощают ли черные дыры в современной Вселенной меньше материи? Или же они просто меньше по размеру и, следовательно, менее прожорливы, чем их предшественники в ранней Вселенной? Или же в целом стало меньше активно растущих черных дыр?

Ученые пришли к выводу, что черные дыры замедлили свой рост и поглощение материи, поскольку количество межзвездного газа, который они могли бы поглощать, уменьшилось с момента, который наступил примерно 10 миллиардов лет назад.

Это снижение темпов роста черных дыр является значительным. По оценкам ученых, темпы роста черных дыры за миллиарды лет снизились примеру в 22 раза из-за того, что у них стала заканчиваться пища.

Это исследование еще раз подтверждает, что эра бурного роста сверхмассивных черных дыр давным-давно закончилась. Ученые говорят, что они не ожидают обнаружить большое количество сверхмассивных черных дыр, которые значительно вырастут в будущем. По оценкам ученых, период очень активного поглощения черными дырами окружающей материи, а значит и период очень бурного роста, закончился примерно 7 миллиардов лет назад.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal, Live Science.