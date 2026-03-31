Обнаружена первая черная дыра с начала времен: тогда еще не было звезд

Астрономы считают, что они впервые обнаружили первичную черную дыру, которая представляет собой объект, возникший вскоре после Большого взрыва.

Черные дыры, объекты с невероятно сильной гравитацией и плотностью, которые поглощают окружающую материю, возникают после гибели массивных звезд. Такие черные дыры обычно весят в несколько раз больше Солнца. Теперь же астрономы сообщили, что они с помощью детектора гравитационных волн LIGO (находится в США) обнаружили сигнал от объекта, который может быть первичной черной дырой. Она легче Солнца и появилась в первые мгновения после Большого взрыва, пишет Фокус.

Астрономы считают, что они обнаружили сигнал гравитационных волн, который полностью согласуется с теоретическими характеристиками первичной черной дыры. Такие черные дыры, согласно теории, появились не после гибели массивной звезды, а из экстремальной плотности матери в первые секунды после Большого взрыва.

Согласно теории, которая существует с 60-х годов прошлого века, на самых ранних этапах существования Вселенной материя была сжата до такой невероятно плотной консистенции, что некоторые ее участки могли сжиматься под действием гравитации в первичные черные дыры. Эти объекты могут иметь размер от астероида до почти размера Солнца. Но никто до сих пор не видел первичные черные дыры. Но авторы нового исследования считают, что их удалось впервые это сделать. Хотя ученые уточняют, что для подтверждения их выводов придется провести еще много наблюдений исследований.

Согласно теории, которая существует с 60-х годов прошлого века, на самых ранних этапах существования Вселенной материя была сжата до такой невероятно плотной консистенции, что некоторые ее участки могли сжиматься под действием гравитации в первичные черные дыры Фото: ESA/Hubble

Ученые получили сигнал гравитационных волн, которые уловил детектор LIGO, и считают, что он соответствует предсказанным характеристикам первичной черной дыры. Гравитационные волны представляют собой рябь в пространстве-времени и могут созданы столкновением двух черных дыр. Полученный сигнал указывает на столкновение, в котором один из объектов имел массу меньше массы Солнца, то есть это может быть первичная черная дыра, которая возникла еще до рождения звезд. Если масса обычных черных дыр, возникших в результате смерти массивной звезды, варьируется от нескольких масс Солнца до миллиардов масс Солнца, то масса первичной черной дыры меньше массы нашей звезды, согласно теории, говорят ученые.

Если первичные черные дыры действительно существуют, то они могут объяснить существование темной материи. Это невидимое вещество, которое, как считается составляет 85% всей материи вол Вселенной. Ученые до сих пор не видели темную материю напрямую и не знают, что это такое. Но считается, что благодаря темной материи галактики не разлетаются на части, а Вселенная имеет структурированную форму. При этом темная материя своей гравитацией оказывает влияние на обычную, видимую материю. То есть влияние темной материи можно найти в поведении пространства и времени вокруг нас. Первичные черные дыры могут быть ответственны за большую часть темной материи.

Как уже писал Фокус, обнаружена огромная черная дыра, которая растет слишком быстро и нарушает правила физики. Считалось, что этого не может происходить, но данный объект доказывает обратное.

Также Фокус писал о том, что теперь человекоподобный робот Xiaomi потеет как человек во время сборки автомобилей, ведь у него появилась новая рука.

При написании материала использованы источники: The Astrophysical Journal, ScienceAlert.