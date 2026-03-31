Виявлено першу чорну діру з початку часів: тоді ще не було зірок

Астрономи вважають, що вони вперше виявили первинну чорну діру, яка являє собою об'єкт, що виник незабаром після Великого вибуху.

Чорні діри, об'єкти з неймовірно сильною гравітацією і щільністю, які поглинають навколишню матерію, виникають після загибелі масивних зірок. Такі чорні діри зазвичай важать у кілька разів більше за Сонце. Тепер же астрономи повідомили, що вони за допомогою детектора гравітаційних хвиль LIGO (розташований у США) виявили сигнал від об'єкта, який може бути первинною чорною дірою. Вона легша за Сонце і з'явилася в перші миті після Великого вибуху, пише Фокус.

Астрономи вважають, що вони виявили сигнал гравітаційних хвиль, який повністю узгоджується з теоретичними характеристиками первинної чорної діри. Такі чорні діри, згідно з теорією, з'явилися не після загибелі масивної зірки, а з екстремальної щільності матері в перші секунди після Великого вибуху.

Згідно з теорією, яка існує з 60-х років минулого століття, на найбільш ранніх етапах існування Всесвіту матерія була стиснута до такої неймовірно щільної консистенції, що деякі її ділянки могли стискатися під дією гравітації в первинні чорні діри. Ці об'єкти можуть мати розмір від астероїда до майже розміру Сонця. Але ніхто досі не бачив первинні чорні діри. Але автори нового дослідження вважають, що їм вдалося вперше це зробити. Хоча вчені уточнюють, що для підтвердження їхніх висновків доведеться провести ще багато спостережень досліджень.

Фото: ESA/Hubble

Вчені отримали сигнал гравітаційних хвиль, які вловив детектор LIGO, і вважають, що він відповідає передбаченим характеристикам первинної чорної діри. Гравітаційні хвилі являють собою брижі в просторі-часі і можуть бути створені зіткненням двох чорних дір. Отриманий сигнал вказує на зіткнення, в якому один з об'єктів мав масу меншу за масу Сонця, тобто це може бути первинна чорна діра, яка виникла ще до народження зірок. Якщо маса звичайних чорних дір, що виникли внаслідок смерті масивної зірки, варіюється від кількох мас Сонця до мільярдів мас Сонця, то маса первинної чорної діри менша за масу нашої зірки, згідно з теорією, кажуть учені.

Якщо первинні чорні діри дійсно існують, то вони можуть пояснити існування темної матерії. Це невидима речовина, яка, як вважається, становить 85% усієї матерії хвилі Всесвіту. Вчені досі не бачили темну матерію безпосередньо і не знають, що це таке. Але вважається, що завдяки темній матерії галактики не розлітаються на частини, а Всесвіт має структуровану форму. При цьому темна матерія своєю гравітацією впливає на звичайну, видиму матерію. Тобто вплив темної матерії можна знайти в поведінці простору і часу навколо нас. Первинні чорні діри можуть бути відповідальними за більшу частину темної матерії.

Під час написання матеріалу використано джерела: The Astrophysical Journal, ScienceAlert.